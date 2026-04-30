Formel 1: Grand Prix von Miami auf der Kippe – droht erneut ein Rennausfall?

Der Grand Prix von Miami steht vor einer möglichen Absage aufgrund heftiger Gewitter und starkem Wind. Die Formel 1 bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor, darunter eine Vorverlegung oder Verschiebung des Rennens. Bereits zwei Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wurden abgesagt, was die Saison weiter erschwert.

Die Formel 1 steht erneut vor einem möglichen Rennausfall . Nach den bereits abgesagten Rennen im Nahen Osten droht nun auch der Grand Prix von Miami ins Wasser zu fallen.

Ursprünglich sollte das vierte Saisonrennen am kommenden Sonntag stattfinden, doch die Wetterprognosen lassen wenig Hoffnung. Heftige Gewitter und starker Wind könnten den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung machen. Bereits am Sonntagvormittag könnten erste Unwetter aufziehen, und zur geplanten Startzeit um 16 Uhr könnte die Lage noch kritischer werden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt stellenweise bei bis zu 90 Prozent.

Lokale Medien warnen bereits vor massiven Auswirkungen auf den Rennablauf. Im schlimmsten Fall könnte das Rennen verschoben oder sogar komplett abgesagt werden. Noch ist unklar, ob die düsteren Vorhersagen eintreffen, doch die Formel 1 bereitet sich bereits auf den Ernstfall vor. Eine mögliche Lösung wäre eine Vorverlegung des Rennens auf Samstag, was jedoch bedeuten würde, dass Sprint und Qualifying bereits am Freitag stattfinden müssten.

Alternativ könnte der Start am Sonntag auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Ein weiterer Ausfall wäre für die Formel 1 ein schwerer Rückschlag, denn bereits die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien mussten gestrichen werden. Für den Saudi-GP wird derzeit an einem Ersatztermin gearbeitet, wobei das erste Dezember-Wochenende im Gespräch ist. Sollte dieser Plan umgesetzt werden, müsste sogar das Finale in Abu Dhabi verschoben werden.

Die Unsicherheit über die Durchführung der Rennen belastet nicht nur die Teams und Fahrer, sondern auch die Fans, die sich auf spannende Wettkämpfe freuen. Die Formel 1 steht damit vor einer weiteren Herausforderung in einer ohnehin schon turbulenten Saison





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