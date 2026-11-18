Das Formel-1-Rennen in Las Vegas startet am Sonntag früh. Aufgrund der Zeitverschiebung und extremer Kälte stehen Teams und Fans vor großen Herausforderungen.

Das Formel-1-Rennen in Las Vegas findet am kommenden Wochenende auf der spektakulären Strecke am Strip statt. Aufgrund der großen Zeitverschiebung zwischen den USA und Mitteleuropa müssen sich F1-Fans in Österreich auf eine frühe Wachablösung einstellen. Der Startschuss fällt für die heimischen Zuschauer bereits am Sonntagmorgen um 5 Uhr früh.

Die Formel 1 macht am kommenden Wochenende Halt in der Glücksspielmetropole Las Vegas. Für die Fans in Österreich bedeutet das allerdings eine kurze Nacht. Das Rennen steigt bereits am Samstagabend um 20 Uhr Ortszeit, hierzulande fällt der Startschuss erst am Sonntag um 5 Uhr früh. Zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem Grand Prix von Aserbaidschan wird ein Formel-1-Rennen an einem Samstag ausgetragen.

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Zeitplan und Übertragung für Österreich

Bereits am Freitag stehen aus österreichischer Sicht um 1.30 Uhr und 5 Uhr die ersten beiden freien Trainings auf dem Programm. Am Samstag folgen das dritte Training um 1.30 Uhr sowie das Qualifying um 5 Uhr. Das Rennen beginnt schließlich am Sonntag um 5 Uhr. Neben der ungewöhnlichen Startzeit könnten auch die Wetterbedingungen für reichlich Spannung sorgen. Zum Auftakt der Trainings droht laut Prognosen sogar Regen. Für das Qualifying und Rennen werden Temperaturen zwischen acht und elf Grad erwartet.

Technische Herausforderungen durch Kälte

Die niedrigen Temperaturen stellen die Teams vor große Herausforderungen. Besonders das Aufwärmen der Reifen dürfte auf den langen Geraden zum Problem werden. Dazu kommt Sand aus der Mojave-Wüste, der abseits der Ideallinie für rutschige Verhältnisse sorgen kann. Toto Wolff, der Teamchef von Mercedes, lobt die Atmosphäre, betont aber auch die einzigartigen Bedingungen.

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Stakeholder-Positionen und historische Fakten

Im Mittelpunkt steht dabei der frischgebackene Mercedes-Weltmeister Kimi Antonelli, der in der Wüstenstadt den nächsten Sieg einfahren möchte. Übertragen wird das Rennen live auf ORF 1, RTL und Sky. Mercedes-Teamchef Toto Wolff schwärmt von der Strecke: "Mit dem Strip als Kulisse gibt es nichts Vergleichbares im Rennkalender". Besonders gut kam in den vergangenen Jahren Max Verstappen mit den schwierigen Bedingungen zurecht.

Vergangenheit und aktuelle Vorhersagen

Der Red-Bull-Star gewann die Rennen 2023 und 2025, während 2024 Mercedes-Pilot George Russell triumphierte. Dennoch warnt Verstappen vor den besonderen Herausforderungen in Las Vegas. Die Strecke sei "so anders und für alle so schwer zu verstehen", erklärt der vierfache Weltmeister. Vor allem die Kälte bereitet dem Niederländer Sorgen. "Wir werden sehen, ob wir die Reifen zum Arbeiten bringen. Das ist der Schlüssel", betont Verstappen.