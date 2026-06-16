Förderprogramm für Photovoltaik und Stromspeicher: Große Nachfrage und ausgebautes Budget

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus hat die Details zum aktuellen Fördercall für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher bekannt gegeben. Bis 30. Juni können Anträge eingereicht werden, insgesamt stehen zwölf Millionen Euro bereit. Der erste Fördercall war mit knapp 29.000 Anträgen und einem Volumen von 70 Millionen Euro deutlich überzeichnet, wobei 90 Prozent der Anträge Speicher enthielten. Negative Strompreise unterstreichen die Dringlichkeit von Speicherlösungen. Zudem wird der Made-in-Europe-Bonus fortgeführt und eine weitere Förderrunde im Herbst angekündigt.

Nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ( EAG ) können bis zum 30. Juni Förderanträge für Photovoltaik anlagen und Stromspeicher eingereicht werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus stellt dafür insgesamt zwölf Millionen Euro bereit.

Die Vergabe erfolgt über ein Ticketsystem, dessen Ziehung am 16. Juni um 17 Uhr beginnt. Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner betont: Die große Nachfrage zeige, dass die Menschen Teil der Energiewende sein wollen. Entscheidend sei, Photovoltaik weiterzuentwickeln, damit sie nicht nur viel Strom erzeugt, sondern diesen auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und zu leistbaren Kosten nutzbar macht.

Der erste Fördercall des Jahres war deutlich überzeichnet: Knapp 29.000 Anträge wurden eingereicht, obwohl ursprünglich 40 Millionen Euro für die erste Runde vorgesehen waren. Beantragt wurden Förderungen im Umfang von rund 135 Millionen Euro. Um einen größeren Teil der Projekte unterstützen zu können, wurden zusätzliche 30 Millionen Euro aus Restmitteln freigegeben, sodass das Gesamtbudget des ersten Calls auf 70 Millionen Euro anstieg. Auffällig ist der hohe Anteil an Speichersystemen: Rund 90 Prozent der Anträge beinhalteten bereits einen Stromspeicher.

Die Speicherung von Solarstrom gilt als wichtiger Baustein für die Energiewende, da Photovoltaik-Strom vor allem zu Mittag anfällt, während Verbrauchsspitzen in den Abendstunden liegen. Speicher helfen, Erzeugung und Verbrauch zeitlich abzustimmen. Ein weiteres Argument für mehr Speicher sind die zunehmenden Phasen negativer Strompreise. Im vergangenen Jahr gab es in Österreich rund 450 Stunden mit negativen Strompreisen, und auch 2026 traten bereits ähnliche Situationen auf.

Negative Preise entstehen, wenn zeitweise mehr Strom produziert als verbraucht wird; Überschüsse müssen dann mit zusätzlichen Kosten ins Netz integriert oder exportiert werden. Für kleinere Photovoltaikanlagen gelten weiterhin fixe Fördersätze, während Anlagen über 20 kWp über ein Bieterverfahren vergeben werden.

Zudem wird der Made-in-Europe-Bonus fortgeführt: Anlagenbetreiber erhalten einen Zuschlag, wenn europäische Komponenten eingesetzt werden. Bereits 46 Prozent der eingereichten PV-Anträge enthalten europäische Wechselrichter. Künftig soll deren Einsatz im Rahmen der EAG-Novelle verpflichtend werden. Nach dem aktuellen Fördercall ist eine weitere Ausschreibungsrunde geplant: Der dritte Fördercall läuft vom 8. bis 22. Oktober 2026 mit einem Volumen von acht Millionen Euro





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