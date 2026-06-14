Förderanträge für Photovoltaik und Speicher können gestellt werden

Die Staatssekretärin für Energie im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Elisabeth Zehetner, spricht über die Förderung von Photovoltaik und Speicher.

Förderanträge können von 16. bis 30. Juni 2026 gestellt werden. Die Staatssekretärin für Energie im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Elisabeth Zehetner, sagt: Die Menschen wollen Teil der Energie wende sein.

Entscheidend ist jetzt, dass wir Photovoltaik so weiterentwickeln, dass sie nicht nur viel Strom erzeugt, sondern diesen Strom auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und zu leistbaren Kosten nutzbar macht. Beim ersten Fördercall wurden knapp 29.000 Anträge eingereicht. Ursprünglich waren 40 Millionen Euro budgetiert, tatsächlich wurden Fördermittel in Höhe von rund 135 Millionen Euro nachgefragt. Um dieser großen Nachfrage besser Rechnung zu tragen, wurden zusätzlich 30 Millionen Euro aus Restmitteln freigegeben.

Rund 90 Prozent der Anträge enthielten bereits eine Speicherkomponente. Im zweiten Fördercall stehen 12 Millionen Euro zur Verfügung. Speicher werden weiterhin in Kombination mit Photovoltaik gefördert. Für kleinere PV-Anlagen gelten fixe Förderbeträge pro kWp.

Für Anlagen bis 10 kWp beträgt die Förderung 150 Euro pro kWp, für Anlagen zwischen 10 und 20 kWp 140 Euro pro kWp. Für Anlagen über 20 kWp wird die Förderung im Bieterverfahren vergeben. Damit kommen jene Projekte zum Zug, die den geringsten Förderbedarf haben. Fortgesetzt wird auch der 'Made-in-Europe'-Bonus.

Photovoltaikanlagen und Stromspeicher, die mit technischen Komponenten mit europäischer Wertschöpfung errichtet werden, können einen Zuschlag auf die gewährte Förderung erhalten. Bereits 46 Prozent aller PV-Anträge enthalten europäische Wechselrichter. Mit der EAG-Novelle gehen wir den nächsten Schritt. Made-in-Europe bei Wechselrichtern wird verpflichtend kommen.

Das stärkt unsere Cybersicherheit, reduziert Abhängigkeiten und sorgt dafür, dass mehr Wertschöpfung in Europa bleibt





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