Foo Fighters rocken die Münchner Allianz Arena

Die Foo Fighters haben in der Münchner Allianz Arena ein unglaubliches Konzert gegeben und bewiesen, dass sie auch in Zeiten bombastischer Gigantomanie noch ein abendfüllendes Großkonzert mit der puren Kraft der Musik tragen können. Vor mehr als 50.000 Fans spielte die Band eine Mischung aus charmanten und ruhigen Liedern sowie Hits, die das Publikum begeisterten.

Die Foo Fighters haben in der Münchner Allianz Arena ein beeindruckendes Konzert gegeben und bewiesen, dass man auch in Zeiten bombastischer Gigantomanie noch ein abendfüllendes Großkonzert mit der puren Kraft der Musik tragen kann.

Vor mehr als 50.000 Fans spielte die Band eine Mischung aus charmanten und ruhigen Liedern sowie Hits, die das Publikum begeisterten. Dave Grohl betonte, dass die Foo Fighters eine Rock'n'Roll-Band der alten Schule sind und manchmal Dinge schiefgehen können, aber das sei Teil des Charmes. Das Konzert war ein voller Erfolg und zeigte, dass die Foo Fighters auch nach all den Jahren noch eine großartige Live-Band sind





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