Foltervorwürfe: Syrischer General und Ex-Leutnant in Wien vor Gericht

Zwei syrische Ex-Sicherheitsbeamte stehen in Wien wegen Foltervorwürfen vor Gericht. Opfer berichten von schweren Misshandlungen und sexuellen Übergriffen. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe und betonen ihre Unschuld.

Im Wiener Landesgericht für Strafsachen läuft derzeit ein Verfahren, das die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich zieht. Zwei syrische Männer, ein ehemaliger General und ein früherer Oberleutnant des syrischen Sicherheitsapparats, stehen wegen schwerer Folter vorwürfe vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, während des Bürgerkriegs in Syrien für die systematische Folter und Misshandlung von Regimegegnern verantwortlich gewesen zu sein. Beide Männer leben seit Jahren in Österreich und erhielten 2015 Asyl, nachdem sie vor dem Konflikt in ihrer Heimat geflohen waren. Vor Gericht bestreiten sie jede Beteiligung an den Taten und betonen ihre Unschuld. Der General, der sich weigert, Deutsch zu sprechen und nur auf Arabisch aussagt, zeigt sich unbeirrt.

Die Anklage stützt sich auf die Aussagen von zwei Zeugen, die beide in Syrien festgenommen wurden und dort grausame Folter erlitten haben. Der erste Zeuge, heute Mitte 50, wurde am 9. April 2011 in Ar-Raqqa verhaftet, kurz nachdem Proteste gegen das Regime von Baschar al-Assad ausgebrochen waren. In einem Kaffeehaus wurde er überwältigt, mit Handschellen gefesselt und mit verbundenen Augen in ein Geheimdienstgebäude gebracht.

Dort traf er auf den angeklagten General, der damals der Leiter der Dienststelle war. Der Zeuge berichtete, dass der General ihn mit einem Folterinstrument bedrohte, das die Beamten zynisch als 'fliegenden Teppich' bezeichneten.

'Ich musste nach hinten schauen und wurde gefragt, ob ich weiß, was das Ding ist. Der General sagte, entweder ich lege ein Geständnis ab, oder es wird bei mir angewendet', erinnert sich der Syrer. In den folgenden Stunden erlitt er massive Misshandlungen, darunter Schläge auf die Fußsohlen mit einem Kabel. Nach rund zwölf Stunden wurde er nach Damaskus überstellt, wo die Folter bis zum 14.

April weiterging. Der zweite Zeuge, heute Anfang dreißig, schilderte einen ähnlichen Leidensweg. Er wurde 2012 als 18-Jähriger in Ar-Raqqa festgenommen, während er einen Maturakurs besuchte. Die Festnahme erfolgte durch den politischen Sicherheitsapparat.

Neben körperlicher Gewalt habe er auch sexuelle Übergriffe erlebt, sagte er vor Gericht aus. Die Verteidigung der Angeklagten bestreitet die Vorwürfe und argumentiert, dass die Zeugenaussagen nicht ausreichen, um eine Verurteilung zu rechtfertigen. Das Verfahren wirft grundlegende Fragen zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und zur Rolle Österreichs als Asylland für mutmaßliche Täter auf. Menschenrechtsorganisationen fordern eine gründliche Untersuchung und warnen vor Straflosigkeit.

Der Prozess wird voraussichtlich noch mehrere Wochen dauern und könnte ein Präzedenzfall für die Verfolgung von Folterverbrechen in Europa werden





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