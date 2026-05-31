Folterprozess gegen Ex-Assad-General in Wien: Anklage bezieht sich auf systematische Misshandlungen in Raqqa

In Wien beginnt der Prozess gegen zwei ehemalige syrische Sicherheitsbeamte. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen 2011 und 2013 in Raqqa Folter und schwere Misshandlungen angeordnet oder durchgeführt zu haben, darunter mit dem berüchtigten "Fliegenden Teppich". Die Taten wurden an Regimegegnern verübt. Ein Angeklagter erhielt in Österreich Asyl, der zweite lebte unbehelligt in Oberösterreich. Internationale Aufmerksamkeit und ein Zeichen für universelle Jurisdiktion.

Am Montag startet in Wien ein bedeutender Strafprozess gegen zwei ehemalige hohe Beamte des syrischen Sicherheitsapparats. Der ehemalige syrische Brigadegeneral Khalid Al H. (63) und der frühere Kriminalpolizei-Offizier Mussab Abou R. (54) müssen sich vor dem Wien er Landesgericht verantworten.

Die Anklage wirft ihnen vor, zwischen 2011 und 2013 in der Stadt Raqqa systematische Folter und Misshandlungen von Regimegegnern angeordnet, selbst durchgeführt oder zumindest geduldet zu haben. Zu den dokumentierten Grausamkeiten gehören unter anderem Schläge, Tritte, Elektroschocks und Verbrühungen mit heißem Wasser. Besonders erwähnt wird der Einsatz des als "Fliegender Teppich" bekannten Folterinstruments, bei dem Opfer auf eine Holzvorrichtung geschnallt und durch das Einklappen des Gestells unter extremen Schmerzen überdehnt wurden.

Die Ermittler haben 21 mutmaßliche Opfer identifiziert, die teilweise noch immer an den physischen und psychischen Folgen leiden. Sollten die Angeklagten verurteilt werden, drohen ihnen langjährige Haftstrafen wegen schwerer Körperverletzung, Folter und Nötigung. Beide Männer, die von den renommierten Anwälten Philipp Wolm und Timo Gerersdorfer verteidigt werden, bestreiten die Vorwürfe und weisen jede Verantwortung von sich. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Der Fall hat enorme politische Brisanz, weil der frühere Brigadegeneral Khalid Al H. nach seiner Flucht aus Syrien über Frankreich - Medienberichten zufolge mit Unterstützung des israelischen Mossad - im Jahr 2015 in Österreich Asyl erhielt. Während der 63-Jährige seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft sitzt, lebte sein mutmaßlicher Komplize Mussab Abou R. bis zuletzt unbehelligt in einem kleinen Dorf in Oberösterreich.

Die Umstände seiner späten Festnahme und die Tatsache, dass einer der Beschuldigten als anerkannter Flüchtling in Österreich lebte, werfen Fragen zum Umgang mit mutmaßlichen syrischen Kriegsverbrechern auf und haben international für Aufsehen gesorgt. Der Prozess wird daher nicht nur als wichtiger Beitrag zur Aufklärung syrischer Gräuel erwartet, sondern auch als Prüfstein für die Justiz im Umgang mit solchen Delikten auf internationaler Ebene.

Die Anklage stützt sich auf die Aussagen von mehreren Zeugen und Opfern, die teilweise in sicheren Ländern befragt wurden. Es handelt sich um einen der ersten Prozesse in Europa, in denen sich ehemalige Angehörige des syrischen Sicherheitsdienstes für im Syrienkrieg begangene Folter verantworten müssen. Menschenrechtsorganisationen verfolgen den Prozess mit großer Aufmerksamkeit, da er ein Signal für die strafrechtliche Verfolgung von syrischen Kriegsverbrechen无论 der Nationalität der Täter sein könnte.

Verteidiger der Angeklagten kündigten an, die Beweislage eingehend zu überprüfen und die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage zu stellen. Die Verhandlungen werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Die Öffentlichkeit und die Medien verfolgen den Prozess, der unter dem Leitmotiv "Gerechtigkeit für Syrien" steht, mit besonderem Interesse. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit des syrischen Bürgerkriegs, in der staatliche Sicherheitsbehörden mit äußerster Härte gegen Regimegegner vorgingen.

Raqqa war damals ein Zentrum der Gewalt und später auch eine Hochburg der Terrororganisation IS. Die Foltermethoden, die in der Anklage detailliert beschrieben werden, gelten als charakteristisch für die Vorgehensweise der syrischen Geheimdienste. Das Instrument "Fliegender Teppich" ist in Berichten von Überlebenden und in Dokumenten von Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch wiederholt erwähnt worden. Es symbolisiere die systematische Grausamkeit, mit der die Sicherheitskräfte vorgegangen seien.

Der Prozess wirft zudem grundsätzliche Fragen zur strafrechtlichen Verfolgung von schweren Menschenrechtsverletzungen auf, die im Ausland begangen wurden. Österreich hat seit 2015 die rechtliche Grundlage für die Verfolgung solcher Taten unabhängig vom Tatort. Diese sogenannte universelle Jurisdiktion ermöglicht es, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch dann zu ahnden, wenn Täter und Opfer nicht die österreichische Staatsangehörigkeit besitzen. Rechtsexperten betonen, dass der Fall zeigen wird, wie gut das österreichische Strafrechtssystem für solche komplexen, grenzüberschreitenden Verfahren gerüstet ist.

Die Beweisaufnahme wird schwierig sein, da viele Quellen und Zeugen nicht leicht zugänglich sind und die Sicherheitslage in Syrien eine Vor-Ort-Recherche unmöglich macht. Zusätzlich zur strafrechtlichen Dimension hat der Fall auch eine humanitäre Komponente. Viele Flüchtlinge aus Syrien haben in den letzten Jahren in Europa Asyl gesucht, unter ihnen auch Personen, die später der Beteiligung an Kriegsverbrechen verdächtigt wurden.

Europäische Länder stehen daher vor der Herausforderung, einerseits Schutz für Verfolgte zu bieten und andererseits sicherzustellen, dass potenzielle Täter nicht straflos ausgehen. Der österreichische Innenminister kündigte an, die Ermittlungen gegen weitere mutmaßliche syrische Kriegsverbrecher zu intensivieren. Der Prozess gegen Al H. und Abou R. könnte als Präzedenzfall für weitere Verfahren in anderen europäischen Ländern dienen. Insgesamt repräsentiert dieser Prozess einen wichtigen Schritt in der internationalen Strafjustiz, hinsichtlich der Aufarbeitung der Verbrechen im Syrienkrieg.

Die Verhandlungen werden energisch verfolgt von internationalen Gerichten, NGOs und der syrischen Diaspora, die sich seit Jahren für die Rechenschaft der Täter einsetzen. Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens wird es als ein Zeichen gewertet, dass auch Jahre nach den Taten noch Gerechtigkeit möglich ist. Die Angeklagten beteuerten ihre Unschuld, und das Gericht muss in den kommenden Wochen sorgfältig alle Indizien und Zeugenaussagen abwägen.

Die Öffentlichkeit hofft auf einen transparenten und fairen Prozess, der die schrecklichen Vorwürfe aufklärt und gegebenenfalls die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht





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