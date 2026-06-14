Flugzeugabsturz in Missouri: Zwölf Menschen ums Leben gekommen

Ein Flugzeug ist in Missouri abgestürzt und zwölf Menschen sind ums Leben gekommen. Ein Pilot und elf Fallschirmspringer waren an Bord. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Bundesluftfahrtbehörde FAA hat eine Untersuchung eingeleitet.

Bei einem Flugzeugabsturz in den USA sind wohl zwölf Menschen in Missouri ums Leben gekommen. Laut einem Medienbericht waren ein Pilot und elf Fallschirmspringer an Bord.

Die Autobahnpolizei teilte mit, dass sich der tödliche Absturz in der Nähe eines Flugplatzes im Raum der Kleinstadt Butler südlich von Kansas City (Bundesstaat Missouri) ereignet habe. Nach aktuellem Stand seien alle Insassen an Bord tot. Die Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte mit, dass sich es nach vorläufigen Informationen um ein Flugzeug handelte, das Fallschirmspringer transportiert. Es soll beim Startvorgang am späten Vormittag (Ortszeit 11.35 Uhr) abgestürzt sein.

Der TV-Sender Fox 4 berichtete unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle, dass sich an Bord neben dem Piloten elf Fallschirmspringer befunden haben sollen. Warum das Flugzeug in der Nähe des Butler Memorial Airport abstürzte, blieb unklar. Einsatzkräfte der Autobahnpolizei unterstützten die lokale Polizei und das Sheriff-Büro der Region Bates County. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach den Ursachen für den Absturz.

Die Bundesluftfahrtbehörde FAA hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Absturzes zu klären. Die Familie der Opfer ist in Trauer und sucht nach Antworten auf die Fragen, die sie haben. Die Gemeinschaft in Missouri ist betroffen und zeigt ihre Solidarität mit den Opfern und ihren Angehörigen. Die Autobahnpolizei und die Bundesluftfahrtbehörde FAA arbeiten zusammen, um die Ermittlungen voranzutreiben und die Ursachen für den Absturz zu klären.

Die Familie der Opfer und die Gemeinschaft in Missouri warten auf Antworten und suchen nach Trost in diesen schwierigen Zeiten. Die Autobahnpolizei und die Bundesluftfahrtbehörde FAA werden weiterhin zusammenarbeiten, um die Ermittlungen zu führen und die Ursachen für den Absturz zu klären. Die Familie der Opfer und die Gemeinschaft in Missouri werden weiterhin Unterstützung und Trost benötigen, um durch diese schwierigen Zeiten zu kommen





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