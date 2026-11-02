Flugzeugabsturz in Florida: Neun Tote nach Learjet-Crash in Cresthaven

Beim Absturz eines Learjet in Florida kamen neun Menschen ums Leben. Der Pilot meldete Eisbildung und Turbulenzen vor dem Crash in Cresthaven.

Bei einem schweren Flugzeugabsturz in den Vereinigten Staaten sind am Sonntag neun Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich im Bundesstaat Florida in der Nähe des Wohngebiets Cresthaven. Die Flugsicherungszentrale in Miami erhielt vor dem Aufprall einen Notruf vom Piloten, der Schwierigkeiten meldete. Die Ursache des Vorfalls ist derzeit noch nicht bekannt. Videos, die im sozialen Netzwerk X geteilt wurden, zeigen den momentanen Einschlag und die folgende Explosion.

Entscheidender Notruf vor dem Crash

Der Sender CNN hat den Notruf des Piloten öffentlich gemacht. Demnach hatte er vor dem Absturz Eisbildung an der Maschine sowie mäßige Turbulenzen festgestellt. Durch diese Wetterbedingungen soll der Flieger etwa zweihundert Meter auf und ab gehüpft sein. Danach kam es zur Kontaktaufnahme mit der Flugsicherung in Miami. Der Pilot äußerte die Sorge, zu schnell zu sein und mit zwanzigtausend Fuß pro Minute an Höhe zu verlieren. Er kündigte an, dass die Maschine abstürzen werde.

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Tragische Folgen in Florida

Kurz vor dreizehn Uhr Ortszeit krachte der Learjet 60 auf die Straße und hinterließ einen großen Krater. Bei der abgestürzten Maschine handelte es sich um ein Privatflugzeug. Alle neun Insassen verloren bei dem Unfall ihr Leben. Es liegen zunächst keine Berichte über Opfer am Boden vor. Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Straßen rund um die Absturzstelle wurden schnell gesperrt.

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Reaktionen und politischer Kontext

US-Verkehrsminister Sean Duffy bezeichnete den Vorfall als eine schreckliche Tragödie. Er betonte, dass die genaue Ursache des Unfalls noch unklar sei. Duffy rief die Bevölkerung dazu auf, für die Angehörigen der Toten zu beten. CNN nennt diesen Vorfall den zweittödlichsten Flugzeugabsturz in den USA in diesem Jahr. Der Flug sollte ursprünglich von Austin im Bundesstaat Texas auf die Bahamas führen. Der Unglücksort liegt in der Nähe von Mar-a-Lago, dem Privatanwesen von US-Präsident Donald Trump. Der Präsident war zu diesem Zeitpunkt jedoch für Wahlkampfauftritte vor den Parlamentswahlen am Dienstag in anderen Bundesstaaten unterwegs.