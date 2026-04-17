Flugrouten-Änderung in der Steiermark: Anrainer befürchten mehr Lärm

Geplante Anpassung der Abflugrouten des Flughafens Graz sorgt für Aufregung in Premstätten und Lieboch. Anwohner befürchten eine Zunahme der Lärmbelästigung durch mehr Flugverkehr über besiedelten Gebieten.

In den steirischen Gemeinden Premstätten und Lieboch könnte es schon bald deutlich lauter werden. Grund dafür ist eine geplante Flugrouten-Änderung für vom Flughafen Graz startende Flugzeuge. Dadurch käme es zu mehr Flugbewegung über besiedeltem Gebiet. Die Gemeinden wollen das nicht so einfach hinnehmen.

Die Aufregung in Premstätten und Lieboch ist groß. Eine geplante Flugrouten-Änderung der Austro Control, die vom Grazer Flughafen startende Flugzeuge betrifft, könnte für die Anrainer der Gemeinden zu deutlich mehr Lärmbelästigung führen. Der Premstättener Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP) betont, dass das Ziel einer solchen Anpassung die Reduzierung von Lärmbelastung und der betroffenen Menschen sein sollte, nicht deren Erhöhung.

Der Plan der Austro Control bezieht sich auf die am häufigsten verwendete Abflugroute des Flughafens Graz, bekannt als MILGO 6G. Künftig sollen Flugzeuge nach dem Start früher nach Norden abdrehen. Laut Austro Control dient diese Änderung der Erhöhung der Sicherheit und der Reduzierung der Komplexität. Die neue Streckenführung soll den nach Süden startenden Verkehr früher aus der Anflugbahn der aus Süden kommenden, landenden Flugzeuge herausführen, was ein potenziell kritisches Konfliktszenario entschärfen und die Flugsicherheit erhöhen soll. Weiterhin wird betont, dass die Änderung eine Entlastung für die südlich des Flughafens gelegenen Gemeinden mit sich bringt, die bisher stark vom anliegenden Verkehr belastet waren. Ein weiterer Vorteil sei die kürzere Flugstrecke durch die frühere Drehung, was sich positiv auf den Schadstoffausstoß auswirke.

Was auf den ersten Blick wie eine Verbesserung wirkt, sorgt in den Gemeinden Premstätten und Lieboch jedoch für Kritik. Pokorn äußert Bedenken, dass Flugzeuge künftig vermehrt über dichter besiedelte Gebiete fliegen und in geringerer Höhe unterwegs sein würden, was zu einer deutlich stärkeren Wahrnehmung des Fluglärms führe.

Die Ergebnisse der Lärmanalyse der Austro Control stützen diese Bedenken. Derzeit leben 13.287 Menschen im überflogenen Gebiet der aktuellen MILGO 6G-Route, wobei die Lärmbelastung zwischen 60 und 80 Dezibel liegt. Mit der geplanten Änderung würden rund 16.252 Menschen innerhalb der lärmbelasteten Zone wohnen, also fast 3000 Personen mehr.

Pokorn versichert, dass alle verfügbaren fachlichen und technischen Optionen geprüft werden, da Lärmschutz Lebensqualität bedeutet. Liebochs Bürgermeister Stefan Helmreich (ÖVP) unterstützt diese Haltung und erklärt, dass Flugrouten, die bisher hauptsächlich über unbesiedeltes Waldgebiet verlaufen, nicht für minimale Einsparungen bei Treibstoff und CO2-Zertifikaten aufgegeben werden dürften, wenn dies zulasten der Lebensqualität der Bevölkerung geht. Die beiden Gemeinden fordern eine Lösung, die keine zusätzliche Belastung für die Bevölkerung mit sich bringt.

Ein Gespräch mit der Geschäftsführung des Flughafens Graz und der Austro Control ist für die Marktgemeinde Premstätten für die kommende Woche angesetzt. Anrainer haben bis zum 1. Mai die Möglichkeit, sich in einer öffentlichen Stellungnahme zu äußern und persönliche Bedenken einzubringen, um Einfluss auf das Verfahren zu nehmen. Die Marktgemeinden Premstätten und Lieboch rufen die Bevölkerung dringend auf, diese Möglichkeit zu nutzen.





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