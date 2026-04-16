Flughafen Wien: Nahost-Konflikt bremst Passagierwachstum, Fernost boomt

Der Flughafen Wien verzeichnete im März 2026 einen drastischen Rückgang von 90,1 Prozent bei Passagieren aus dem Nahen und Mittleren Osten. Demgegenüber steht ein starker Anstieg im Fernen Osten. Die Flughafen-Wien-Gruppe zeigt sich insgesamt stabil, sieht jedoch die Auswirkungen des Nahost-Konflikts.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat deutliche Spuren im Passagieraufkommen des Wiener Flughafens hinterlassen. Im März 2026 sank die Anzahl der Reisenden aus der Region Naher und Mittlerer Osten um alarmierende 90,1 Prozent auf lediglich 6.809 Flugreisende. Dieses Markante Minus stellt eine direkte Folge der anhaltenden Krisensituation in dieser strategisch wichtigen Region dar, wie das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Während die Verbindungen in den Nahen Osten stark eingebrochen sind, zeigt sich ein gänzlich anderes Bild für die Fernreisen in den Fernen Osten. Hier verzeichnete der Flughafen Wien einen Zuwachs von 41,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, mit insgesamt 67.027 Passagieren. Dieser Boom kompensierte zwar den Rückgang im Nahen Osten teilweise, konnte das Gesamtbild jedoch nicht vollständig aufhellen. Trotz der negativen Entwicklung im Nahost-Segment konnte der Flughafen Wien insgesamt ein leichtes Wachstum bei den Passagierzahlen im März erzielen. Im Jahresvergleich stieg die Gesamtzahl der Gäste um 1,9 Prozent auf 2.269.047. Die Flughafen-Wien-Gruppe, zu der neben dem Standort Wien auch der Malta Airport und der Flughafen Kosice gehören, verzeichnete sogar ein stärkeres Wachstum von 5,1 Prozent auf insgesamt 3.146.473 Flugreisende. Insbesondere der Flughafen Kosice trug mit einem Plus von 50 Prozent und 61.479 Reisenden maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Auch im ersten Quartal des Jahres 2026 setzte sich der positive Trend fort. Am Flughafen Wien stiegen die Passagierzahlen von Jänner bis März um 1,6 Prozent, während die gesamte Gruppe einen Anstieg von 5,3 Prozent verzeichnete. Die negativen Auswirkungen des Nahost-Konflikts, der seit Ende Februar 2026 zu Einschränkungen im Flugverkehr führt, werden von der Flughafen-Wien-Gruppe als dämpfender Faktor für die Passagierentwicklung am Standort Wien bestätigt. Die Unsicherheit über die Dauer der störenden Einflüsse lässt die Gruppe jedoch vorsichtig bleiben. Man betonte, dass die längerfristigen Auswirkungen maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Konfliktsituation abhängen werden. Dennoch bleibt die Verkehrs- und Finanzguidance für das Gesamtjahr 2026 aus heutiger Sicht unverändert. Eine interessante Beobachtung im Kontext möglicher Kerosin-Knappheit, die als Folge des Iran-Krieges befürchtet wird, ist die Ursache für den Anstieg des Passagieraufkommens am Standort Wien. Dieser wird zu einem erheblichen Teil auf Zwischenlandungen von Air India für Betankungszwecke zurückgeführt. Bei diesen sogenannten Transitpassagieren handelt es sich um Reisende, die das Flugzeug während des Aufenthalts am Flughafen nicht verlassen. Die Gesamtanzahl der Flugbewegungen am Standort Wien verzeichnete im März einen leichten Rückgang von 1,4 Prozent auf 17.585 Starts und Landungen. Auch das Frachtaufkommen war von einem Minus betroffen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank es um acht Prozent auf 26.221 Tonnen. Diese Zahlen spiegeln die komplexe Gemengelage wider, in der sich der Wiener Flughafen im März 2026 befand: die deutlichen Auswirkungen eines regionalen Konflikts, ein starkes Wachstum in anderen Destinationen und Anpassungen im operativen Betrieb, die mit der globalen Sicherheitslage zusammenhängen





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