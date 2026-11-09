Flugabgabe: SPÖ-Finanzminister Marterbauer lehnt Abschaffung ab

Finanzminister Margarete Schopf-Marterbauer lehnt die geforderte Abschaffung der Flugabgabe ab und verteidigt die 190 Millionen Euro Einnahmen als unverzichtbar für den Staatshaushalt.

Österreichs Finanzministerin Margarete Schopf-Marterbauer ( SPÖ) hat die Forderung nach einer vollständigen Streichung der Flugabgabe klar zurückgewiesen. Sie betonte bei einem EU-Finanzministertreffen in Brüssel, dass auf die erwarteten jährlichen Einnahmen von 190 Millionen Euro aus der Steuer auf Flugtickets nicht verzichtet werden kann. Derzeit beträgt die Abgabe pro Ticket 12 Euro, während bei Kurzstreckenflügen 30 Euro fällig werden. Marterbauer erklärte, es gäbe für das Finanzministerium keinen finanziellen Spielraum, um diese Einnahmequelle zu schließen.

Kerninhalt der Steuerbefreiung

Die aktuelle Diskussion um die Flugabgabe entzündet sich an der unterschiedlichen Bewertung ihrer wirtschaftlichen und klimapolitischen Auswirkungen durch die Koalitionspartner. Die Bundesländer hatten sich erst Ende vergangener Woche bei der Landeshauptleute-Konferenz in Mellau in Vorarlberg dafür ausgesprochen, die Abgabe komplett abzuschaffen. Sie argumentieren, dass die Steuer keinen einzigen Flug verhindere, sondern diesen lediglich ins benachbarte Ausland verschiebe. Für die Länder repräsentiert die Steuer einen Wettbewerbsnachteil für den heimischen Standort.

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ÖVP kritisiert Ideologie statt Standortpolitik

Die ÖVP und die VPÖ lehnen den aktuellen Standpunkt der SPÖ entschieden ab und sehen darin ein politisches Hindernis für die Wirtschaft. Der VPÖ-Klubobmann bezeichnete die Flugabgabe als einen klassischen Schildbürgerstreich, der keine ökologischen Ziele erreicht, sondern lediglich die Belastung der Unternehmen erhöht. ÖVP-Verkehrsminister Peter Hanke hatte bereits signalisiert, dass eine Senkung der Abgabe in Betracht gezogen wird, doch die zur Verfügung stehenden Mittel reichen dafür bei Weitem nicht aus.

Gegenfinanzierung durch Umlagerung der Lasten

Finanzministerin Schopf-Marterbauer schlägt stattdessen eine Umverteilung der Steuerlast vor, anstatt die Gesamteinnahmen zu kürzen. Sie plant eine stärkere Besteuerung von Privatjets sowie eine höhere Ticketsteuer für Passagiere in der Business- und First Class. Diese Maßnahme soll als gut argumentierbar gelten, da Manager bei ihren Reisen preissensibel sein dürften. Gleichzeitig sollen Familien, die nur einmal im Jahr für den Sommerurlaub fliegen, stärker entlastet werden, was die Koalitionspartner jedoch ablehnen.

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Koalitionsstreit um Standortwettbewerbsfähigkeit

Der Streit innerhalb der Koalition verdeutlicht die unterschiedlichen Prioritäten zwischen fiskalischen Interessen und wirtschaftspolitischer Entlastung. VP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl kritisierte den Ansatz der SPÖ scharf und forderte weniger Klassenkampf und mehr Standortpolitik. Sie betonte, dass eine unterschiedliche Bepreisung je nach Flugklasse kritisch gesehen wird. Zudem sollte den Bundesländern, die sich für eine Abschaffung einsetzen, eine eigene Finanzierungsverantwortung auferlegt werden.

Budgetierte Mittel reichen nicht zur Kompensation

Die von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) für die Jahre 2027 und 2028 budgetierten 30 Millionen Euro pro Jahr zur Unterstützung der Luftfahrt sind unzureichend, um die Abschaffung der 190 Millionen Euro teuren Steuer zu finanzieren. Selbst eine Kombination aus diesen Mitteln und einer leichten Senkung würde nur einen kleinen Teil der Lücke schließen. Marterbauer besteht darauf, dass jede Maßnahme über diesen Rahmen hinaus vollständig gegenfinanziert werden muss, was aktuell von den Koalitionspartnern blockiert wird.