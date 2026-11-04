Flugabgabe in Österreich: Kanzler Stocker kündigt Senkung an

Bundeskanzler Christian Stocker signalisiert eine Reduktion der Flugabgabe. Tourismusverbände und Airlines begrüßen den Schritt, während Klimaorganisationen Kritik üben.

Bundeskanzler Christian Stocker hat am Dienstag im Rahmen seiner China-Reise deutlich gemacht, dass er zur Abschaffung bzw. deutlichen Senkung der österreich ischen Flugabgabe bereit ist. Diese Äußerung kommt direkt nach Forderungen von acht Landeshauptleuten sowie mehreren Airlines und Flughäfen, die ein Ende dieser Abgabe fordern. Die Position des Kanzlers wurde am Mittwoch von verschiedenen Interessensvertretern erneut diskutiert und bekräftigt.

Kanzler verspricht spürbare Reduktion der Abgabe

Stocker erklärte laut "Kleiner Zeitung" seine Gesprächsbereitschaft für eine Senkung der Gebühren. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) betonte die Notwendigkeit einer spürbaren Reduktion, um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs wiederherzustellen. Sie verwies jedoch auch auf die budgetäre Situation und kündigte Gespräche mit Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) an. Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) unterstützte ebenfalls eine Senkung, da die Lenkungseffekte der aktuellen Regelung nicht eingetreten seien. Stattdessen würden mehr Low-Cost-Carrier Bratislava ansteuern.

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Tourismus und Airlines fordern klare Zeitpläne

Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner argumentierte, dass Ticketpreise entscheidend dafür sind, ob Familien ihren Urlaub in Österreich verbringen. Der Staat rechnet heuer mit 190 Millionen Euro Einnahmen aus der Flugabgabe. Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) zeigte sich über das mögliche Aus erfreut. ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer forderte von den Airlines zwei Antworten: Ab wann soll die Flugabgabe sinken und um wie viel? Beides sei relevant für die Entscheidung, wo Airlines ihre Flugzeuge einsetzen.

Flughafen Wien kritisiert Verlust an Wettbewerbsfähigkeit

Der Flughafen Wien äußerte sich wenig begeistert von der Abgabe. Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner erklärten, dass die österreichische Flugabgabe keinen Effekt auf das Weltklima habe, sondern lediglich den Konkurrenzflughäfen helfe. Während der Flughafen Wien Passagierrückgänge verzeichne und Wachstumsperspektiven wie die Umstellung der Langstreckenflotte von Austrian Airlines in Frage gestellt würden, lege der Flughafen Bratislava weiter zu. Dies unterstreiche die negativen Auswirkungen der aktuellen Steuerpolitik auf den heimischen Luftverkehr.

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Klimaorganisationen warnen vor weiteren Steuerprivilegien

Demgegenüber stehen die Positionen des VCÖ und Parents For Future. Letztere forderten heute keine weiteren Steuerprivilegien für den Flugverkehr. Sie warnten, dass 190 Millionen Euro an Budgeteinnahmen auf dem Spiel stünden. Johannes Wahlmüller, Klimasprecher von GLOBAL 2000, warf Stocker vor, er übe bereits den nächsten Kniefall vor der Flugindustrie. Der VCÖ erinnerte an die Mineralölsteuerbefreiung von Kerosin, die Österreich den Flugverkehr mit mehr als fünf Milliarden Euro seit 2015 fördere. Solange es keine Kerosinsteuer gibt, sei die Flugabgabe nicht zu reduzieren, aber zu reformieren.

VCÖ fordert Differenzierung nach Distanz und Klasse

Der VCÖ fordert eine Differenzierung der Flugabgabe nach Distanz sowie nach Premium und Economy Class, wie es in Großbritannien bereits der Fall ist. Mobilitätsexperte Michael Schwendinger betonte, dass angesichts der Klimakrise Kurzstreckenflüge verstärkt auf Bahn und Bus verlagert werden müssten. Er rechnete vor, dass rund vier von zehn Fluggästen des Flughafens Wien-Schwechat ein Flug-Endziel von weniger als 1.000 Kilometer haben. Dies zeige das enorme Potenzial für Alternativen zum Flugverkehr.