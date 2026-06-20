Flüchtlinge lernen in Wien: Was können diese Kurse bewirken und wie sieht es mit dem geplanten Social-Media-Verbot aus?

Ein Orientierungs- und Wertekurs für Flüchtlinge in Wien bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, über österreichische Politik und Staatswesen zu lernen. Das Modul Sicherheit und Zusammenleben wurde mit Jahresbeginn eingeführt und umfasst auch Themen wie soziale Medien und die Rolle der Polizei. Die Kurse sind verpflichtend und werden von Integrationsprogramme des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) durchgeführt. Die Teilnehmer, hauptsächlich Syrer und ein Jugendlicher aus Palästina, haben noch nie eine Schule besucht und sind noch nie in einer Gruppe zusammengekommen, um so zu lernen und zu diskutieren.

Zu Besuch bei einem Wertekurs für Flüchtlinge in Wien. Was spielt sich dort ab – und was können diese Kurse bewirken? Eigentlich habe sie ihren Kindern verboten, soziale Medien zu nutzen, sagt die Frau.

Doch sie hat nicht immer die Kontrolle. Die Kinder gehen mit ihren Handys raus, nutzen ihre Programme – und bevor sie wieder nach Hause kommen, löschen sie alles. Ihnen die Handys wegzunehmen, sei keine Lösung, irgendwie müsse sie ihre Kinder ja kontaktieren können. Eine andere Frau mischt sich ein und mahnt: Ich habe das hier beobachtet.

Wenn die Kinder die ganze Zeit am Handy sind, sind sie auch weg von der Gesellschaft. besucht auf Einladung des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) einen Orientierungs- und Wertekurs. Zehn Syrer und ein Jugendlicher aus Palästina nehmen teil. Bisher wurden sie etwa über Österreichs Politik und Staatswesen unterrichtet. Am vierten Kurstag ist das Modul Sicherheit und Zusammenleben dran, es wurde mit Jahresbeginn eingeführt.

Darin geht es auch um soziale Medien – in Blütezeiten von islamistischen Influencern und Falschinformationen ein drängendes Thema. Trainerin Sabina klärt auf, was ein Algorithmus ist; mahnt, Quellen kritisch zu bewerten – und fragt die Flüchtlinge, was sie vom geplanten Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige halten. Ein Dolmetscher übersetzt ins Arabische. Große Zustimmung für die Pläne, Widerspruch gibt es kaum.

Nur ein Jugendlicher merkt an: Soziale Medien braucht man schon für die Schule. Weiter oben im Kurszentrum sitzen Mansour und Sonja Ziganek – Leiterin der Integrationsprogramme im ÖIF – in einem Besprechungszimmer. Auch wenn die Kurse mitunter unspektakulär scheinen – Mansour bezeichnet sie als revolutionär. Solche Erfahrungen haben die Teilnehmer noch nie gemacht.

Sie haben noch nie eine Schule besucht, sie sind noch nie in einer Gruppe zusammengesessen, um so zu lernen und zu diskutieren. Aufgrund des jahrelangen Bürgerkriegs in Syrien und des langen Aufenthalts in Flüchtlingslagern kamen manche der Teilnehmer bisher etwa noch nie mit dem Schulsystem in Berührung. Ein großes Problem ist die fehlende Alphabetisierung, schildert Ziganek. Bei zwei von drei Kursteilnehmern bestehe hier ein Bedarf: Da müssen wir dann zeigen, wie man einen Stift hält.

Daher sind die Kurse interaktiv und niederschwellig angelegt. Die Flüchtlinge werden über Grundsätzliches informiert – etwa, wie man sich in Österreich für eine Arbeit bewerben kann. Die Kurse sind verpflichtend – inwieweit es Sanktionen bei einem Abbruch gibt, haben die Bundesländer in der Hand. Über ein Integrationspflichtengesetz, das harte Strafen bei Abbrüchen vorsieht, streitet die Koalition seit Monaten.

Geeignet hat man sich darauf, die Kurse mit Jahresbeginn von drei auf fünf Tage zu verlängern. In den neuen Modulen wird auch auf die Rolle der Polizei eingegangen. Wenn die Frage kommt, was man machen soll, wenn Polizisten in Österreich auf einen zukommen, heißt es oft: Weglaufen. Denn mit der Exekutive in ihren Herkunftsländern haben die Flüchtlinge oft schlechte Erfahrungen gemacht.

Hier kläre man auf, dass man der Polizei in Österreich vertrauen kann – auch, indem Polizisten in die Kurse kommen. Debattiert werde oft bei den Themen Antisemitismus und Gleichberechtigung. Frauen seien offener, wenn sie über ihre neuen Freiheiten informiert werden, während Männer oft ablehnender seien. Zurück im Kurs, es wird über Diskriminierung gesprochen.

Was ist das? fragt Trainerin Sabina. Diskriminierung könne auch sein, wenn eine Frau den Job nicht bekommt, weil sie ein Kopftuch trage. Sabina fragt, ob jemand schon solche Erfahrungen gemacht hat. Baraa, ein Jugendlicher aus Palästina, sagt: Da gab es einen Mann in Österreich, der gewusst hat, dass ich aus Palästina bin.

Er hat gesagt, es werden dort viele Kinder ermordet und niemand sagt hier etwas. Im Presse-Gespräch zeigt sich die 55-jährige Raeda – sie stammt aus Syrien und gehört der Minderheit der Drusen an – von den Kursen angetan: Ich habe hier viel erfahren – etwa, wie man sich bewerben kann. Seit fünf Monaten ist sie in Österreich. In Syrien sei sie Kindergärtnerin gewesen, sie könne auch kochen und backen.

In diesen Bereichen würde sie gerne einen Job finden. Dolmetscher Hussein übersetzt ihre Aussagen. Er hat den Kurs 2016 absolviert, nachdem er nach Österreich gekommen war. Heute spricht er fließend Deutsch und ist österreichischer Staatsbürger: Ich bin sehr stolz darauf





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