Flüchtling aus Syrien kämpft in Wien gegen Jugendgang‑Einbrüche in seinem Friseursalon

Khaled Fayad, ein syrischer Flüchtling, betreibt seit 2021 einen Herrenfriseursalon im Bezirk Döbling. Seit Monaten wird er von Jugendgang‑Mitgliedern attackiert, die Schlösser knacken, Glas einschlagen und Waren stehlen. Die Täter, teils aus seiner Heimat, hinterlassen Scham und Angst, während Polizei und Versicherung nur begrenzt helfen können.

Khaled Fayad, ein 52‑jähriger syrischer Flüchtling , hat nach seiner Flucht im Jahr 2015 mit seiner Familie in Österreich einen Herrenfriseursalon im wohlhabenden 19. Bezirk Wien s eröffnet.

Das Geschäft befindet sich im historischen Karl‑Max‑Hof in der Heiligenstädter Straße, einem belebten Gassenlokal, das er 2021 als neuen Lebensmittelpunkt nutzte. Anfangs fühlte sich der dreifache Vater in seiner neuen Heimat gut angekommen, doch seit einigen Monaten wird er - und inzwischen auch seine Frau, die das benachbarte Damenfriseur‑Studio betreibt - ständig zur Zielscheibe von Jugendbanden, die in Gruppen zu Fuß oder auf E‑Scootern auftauchen.

Die Täter tragen häufig Hoodies, Kappen und Umhängetaschen, manche sind vermummt, andere nicht, und sie tragen Werkzeuge wie Hämmer oder Schraubenschlüssel, um Türschlösser zu knacken oder Glastüren einzuschlagen. In den meisten Fällen bleiben die Angriffe bei dem Versuch, doch es kam bereits zu drei Einbrüchen in den letzten Monaten, bei denen die Kriminellen die Kasse ausrauben, Schneidegeräte und Parfums stehlen und sogar einen E‑Scooter aus dem Laden mitnehmen.

Auch eine Spendenbox für Kinder in Palästina blieb nicht verschont, bevor die Täter sich mit Energy‑Drinks aus dem Kühlschrank stärken und weiterziehen. Der Friseur hat aus Notwehr eine kleine Überwachungskamera installiert, die im nächtlichen Tatzeitpunkt schräg auf den Eingangsbereich gerichtet ist. Die Aufnahmen lieferten nicht nur Bildmaterial, sondern auch Stimmen, die Fayad teilweise verstehen kann, weil sie arabisch klingen - teils syrische, teils irakische Dialekte.

Dies ließ ihn feststellen, dass ein Teil der Täter ebenfalls aus seiner Heimatregion stammt, was ihn tief erschüttert und mit Scham erfüllt. Laut Wiener Polizei stellen Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit einen großen Teil der intensiven Jugendkriminalität in der Stadt dar.

Darüber hinaus wurden Jugendliche mit türkischem, ex‑jugoslawischem und afghanischem Hintergrund in den Gerichtsakten vermerkt. Fayad meldet jede Tat sofort der Polizei und seiner Versicherung, was jedoch viel Zeit, Geld und Nerven kostet. Die Unsicherheit darüber, wie lange die Versicherung die Schäden decken wird, raubt ihm den Schlaf, sodass er sogar an Wochenenden im Salon übernachtet, um Wache zu halten. Die Einbruchsserie beschränkt sich nicht nur auf seinen Salon.

In der Umgebung der Heiligenstädter Straße wurden in den vergangenen Monaten mehrere weitere Geschäfte Opfer ähnlicher Angriffe - ein Schneider, ein Café und ein weiterer Friseur. Auch auf dem Sonnbergmarkt in Ober‑Döbling wurden Jugendliche zuletzt beim Versuch erwischt, bei einem Marktfriseur einzubrechen. Insgesamt wurden im November fünf Geschäfte am Markt Ziel von Einbruch und Vandalismus. Die meisten Verdächtigen stammen aus dem 19.

Bezirk, einige kommen jedoch aus anderen Wiener Stadtteilen. Die Polizei hat in den letzten Wochen fast zwanzig junge Tatverdächtige ermittelt, die mit Raubüberfällen auf Schüler in Verbindung stehen und vermutlich auch hinter der Einbruchsserie stecken. Ein erheblicher Teil von ihnen ist minderjährig und bleibt deshalb auf freiem Fuß. Fayad selbst wartet noch auf die österreichische Staatsbürgerschaft, die er dringend benötigt, um langfristig Sicherheit für sein Unternehmen und seine Familie zu gewährleisten





profilonline / 🏆 1. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Einbruch Jugendgang Flüchtling Wien Friseursalon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wien streicht Mindestsicherung für subsidiär Schutzberechtigte - deutlicher Rückgang der ArbeitslosigkeitSeit Jahresbeginn hat Wien subsidiär Schutzberechtigten die Mindestsicherung entzogen. Statt mindestens 1.230 Euro im Monat erhalten sie nun nur noch 437,50 Euro oder einen Platz in einer staatlichen Unterkunft mit zusätzlich 62,50 Euro. Neue Zahlen des AMS Wien zeigen einen Rückgang der arbeitslos gemeldeten Schutzberechtigten um 36,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. AMS-Chef Johannes Kopf warnt jedoch davor, den Rückgang ausschließlich mit neuen Jobs zu erklären: Ein Teil der Betroffenen sei aus dem Arbeitsmarktpool gefallen, etwa durch Wegzug oder Rückkehr. Zudem zögen nun weniger Schutzberechtigte nach Wien, weil keine höheren Leistungen mehr winken. Kopf schätzt, dass etwa 1.000 bis 1.500 Personen aufgrund der gestrichenen Sozialhilfe einen Job aufgenommen haben.

Read more »

Hey, Timothée Chalamet: In Wien kann die Oper Jugend begeisternDie in Wien und Basel ausgebildete Kunsthistorikerin schreibt seit 2000 für die „Presse“. Seit 2023 leitet sie gemeinsam mit Karl Gaulhofer das Feuilleton. Ein Buch hat sie auch geschrieben: „Lust und Tabu“, 2013, im Metroverlag.

Read more »

30. Regenbogenparade in Wien als „Befreiungsfest“Köksal Baltaci, geboren und aufgewachsen in Tirol, arbeitet seit 2011 im Inlandsressort der „Presse“. Er schreibt vor allem über Gesundheit, Gesundheitspolitik, Wissenschaft und Forschung. Für seine Gesundheitsberichterstattung wurde er schon mehrfach ausgezeichnet.

Read more »

Flüchtling gewinnt 500.000 € – und hat ein ProblemFlüchtling gewinnt 500.000 Euro: In Italien wird ein Rubbellos-Gewinn für einen Nigerianer zum Nervenkrimi – Behörden stellen Hürden auf.

Read more »