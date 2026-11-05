Flucht aus Justizvollzugsanstalt Essen: Häftling öffnet Fußfessel mit Universalschlüssel

Ein 34-Jähriger ist aus der JVA Essen geflohen, nachdem er seine elektronische Fußfessel mit einem käuflichen Universalschlüssel entfernt hatte. Minister Benjamin Limbach bestätigt Sicherheitslücken bei den Vorkehrungen.

Ein 34-jähriger Insasse der Justizvollzugsanstalt Essen hat die Sicherheit der Einrichtung umgangen, indem er seine elektronische Fußfessel mit einem im Internet erhältlichen Universalschlüssel entfernte und anschließend flüchtete. Der Vorfall ereignete sich am 14. Oktober, als der mehrfach vorbestrafte Häftling von zwei Bediensteten zu einem Arzttermin in die Essener Innenstadt begleitet wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schlüssel leicht beschaffbar war, da er für wenige Euro online verfügbar ist.

Sicherheitslücke bei elektronischen Fußfesseln

Nordrhein-westfälischer Justizminister Benjamin Limbach informierte den Rechtsausschuss des Landtags vertraulich darüber, dass die verwendeten Fesseln kein individuelles Schloss aufweisen. Dies ermöglichte es dem 34-Jährigen, sich während des Arztbesuchs selbstständig von der Überwachungsvorrichtung zu befreien. Die Tatsache, dass diese Schwachstelle im System bekannt war, wurde bereits im April öffentlich, als die schwarz-grüne Landesregierung auf eine Anfrage der FDP antwortete. Damals räumte die Regierung ein, dass zwar keine Handschellen mit Universalschlüssel genutzt werden, aber ein vergleichbares Fesselsystem als Fußfessel zum Einsatz kommt.

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Tathergang und Rolle der Komplizen

Die Flucht verlief nach Angaben der Staatsanwaltschaft hochdramatisch und war gut geplant. Auf dem Weg zur Praxis im Stiegenhaus überwältigten zwei maskierte Männer die beiden Justizbeamten, die den Häftling eskortierten. Alle drei Beteiligten, also die zwei Angreifer und der Inhaftierte, entkamen gemeinsam am Tatort. Es wird derzeit noch ermittelt, ob die Helfer des Häftlings den Universalschlüssel selbst im Internet beschafft haben oder ob ihnen ein Bediensteter der Justizvollzugsanstalt geholfen hat. Ein Beamter der JVA Essen, der wegen Korruptionsverdachts festgenommen wurde, hatte zu Hause jedoch keine nachgemachten Schlüssel gefunden.

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Ähnliche Vorfälle und politische Reaktionen

Dieser Vorfall ist nicht isoliert, da ein ähnliches Phänomen bereits im Februar bekannt wurde, als ein in Bayern festgenommener Häftling seine Handschellen öffnen konnte. Damals stellte sich heraus, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen dasselbe Modell verwendete. Die Politik reagiert nun mit verschärften Kontrollen. Eine Sprecherin des Justizministeriums erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass der Vorfall vom 14. Oktober Anlass gegeben habe, die Abläufe und Vorkehrungen bei Gefangenenausführungen insgesamt zu überprüfen. Dabei werde explizit auch die Frage der Fesselung und ihrer technischen Sicherheit einbezogen.

Folgen für den Justizvollzug in NRW

Der Justizminister betont die Dringlichkeit, die aktuellen Standards zu überarbeiten, um ähnliche Sicherheitslücken in Zukunft zu schließen. Die Überprüfung der Protokolle bei Gefangenentransporten wird prioritär bearbeitet. Während die Ermittlungen gegen die Komplizen und mögliche Insider weiterlaufen, stehen die technischen Vorkehrungen im Fokus der Behörden. Die Verwendung von Universalschlüsseln stellt ein gravierendes Risiko dar, das nun durch spezifischere Sicherheitsmaßnahmen begegnet werden soll. Die Öffentlichkeit bleibt über den Status der Fahndung auf dem Laufenden, da der 34-Jährige immer noch nicht gefasst wurde.