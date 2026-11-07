Florentina Leitner gewinnt Modepreis der Stadt Wien

Die in Antwerpen lebende Wiener Designerin Florentina Leitner erhielt den prestigeträchtigen Modepreis der Stadt Wien. Ein Rückblick auf ihre Karriere und die Auszeichnungen.

Florentina Leitner hat bei den Austrian Fashion Awards den Modepreis der Stadt Wien erhalten. Die preisgekrönte Designerin lebt seit vielen Jahren in Antwerpen und gilt als international erfolgreiche Kreativaus Wien. Die Auszeichnung wurde ihr anlässlich einer Gala in ihrer Heimatstadt überreicht.

Der Sound of Music als Inspiration

Florentina Leitner nutzte die amerikanische Musicalverfilmung The Sound of Music als zentrales Leitmotiv für ihre jüngste Kollektion. Der Zufallsfund im Fernsehen gab ihr den Anstoß, die in Paris gezeigte Arbeit unter dieses kulturelle Zeichen zu stellen. Die Kollektion ist offizieller Bestandteil des vom Modeverband herausgegebenen Kalenderplans für die Pariser Modewoche.

Also read FPÖ lobt Mikl-Leitner – und rechnet mit ihrer Partei ab

Die Designerin beschreibt den filmischen Alpin-Kitsch und das Singen als externe Projektionen des Österreich-Bildes. Sie greift solche Elemente in ihren Entwürfen gerne auf, verleiht ihnen aber stets einen humorvollen Twist. In Belgien wird das Musical zu Weihnachten regelmäßig gespielt, ähnlich wie die Sisi-Filme hierzulande. Diesem kulturellen Kontrast sieht sie sich in ihrer Arbeit gegenüber.

Verbindung zwischen Belgien und Österreich

Florentina Leitner absolvierte ihr Masterstudium an der Königlichen Kunstakademie in Antwerpen. Mit neunzehn Jahren verließ sie Wien und fand in Belgien eine neue Heimat. Dennoch bleiben ihre Wurzeln und viele künstlerische Referenzen fest mit Österreich verbunden. Sie fühlt sich in beiden Ländern zu Hause.

Advertisement

Die Auszeichnung durch die Stadt Wien markiert einen besonderen Moment für die Kreative. Auch in Belgien wurde sie bereits für ihre Arbeit geehrt. Dies sei ein positives Zeichen dafür, dass sie mit der Modebranche in beiden Ländern eng verbunden ist. Der Preis wird als eine der zwei größten Modeehren in Österreich betrachtet.

Ausbildung und berufliche Perspektiven

Florentina Leitner betont den hohen Wert der handwerklichen Tradition in Wien. An der Modeschule Hetzendorf lernte sie die Fachabteilung für Strick kennen. Die Werkstätten dort seien besser ausgestattet als die Einrichtungen an ihrer belgischen Akademie. Diese Ausbildung nutze ihr noch heute in ihrer beruflichen Praxis.

Im Gegensatz zu Antwerpen, das seit dem internationalen Durchbruch der Antwerp Six im Jahr 1986 weltweit Beachtung findet, ist Wien eine Stadt, aus der viele Talente abwandern. Leitner ist dennoch der Überzeugung, dass man auch von Wien aus den internationalen Durchbruch schaffen kann. Dies setze jedoch die konsequente Verfolgung dieses beruflichen Ziels voraus. Die Stadt biete dennoch ein einzigartiges Fundament für die Ausbildung.

Weitere Preisträger und Jurybegründung

Die Jury begründete die Vergabe des Preises an Florentina Leitner mit ihrer jugendlichen und energiegeladenen Ästhetik. Diese Eigenschaften erschließen sich sowohl aus ihren Kollektionen als auch aus persönlichen Gesprächen. Die Auszeichnung findet in einer Reihe statt, die hohe Anerkennung in der Branche genießt.

Advertisement

Neben Leitner erhielt auch das Label Sagan Vienna eine Ehrung. Dieses wurde von Tanja Bradaric und Taro Ohmae gegründet. Der Schwerpunkt des Labels liegt auf dem Design von Taschen. Die Jury hob hervor, wie lokales Handwerk mit einer internationalen Perspektive verbunden werde.

Sagan Vienna richtet sich mit ihren It-Bags an eine globale Klientel. Diese Auszeichnung wurde als redlich verdient anerkannt. Die Preisträger stammen aus Wien und präsentieren dort Produkte. Die gemeinsame Auszeichnung unterstreicht die Vielfalt der österreichischen Modeschene. Der Modepreis der Stadt Wien feiert damit etablierte und aufstrebende Talente.