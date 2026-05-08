Florentina Holzinger's controversial performance at the Venice Biennale

Florentina Holzinger, a Viennese artist, caused a stir at the Venice Biennale with her provocative performance, which involved her naked body being struck by a hanging bell operated by a crane. Her work, titled "Seaworld Venice", was a complex installation that included a square aquarium filled with water from public toilets, as well as jetski rides and a climb up a mythical water-themed column. Despite its artistic merits, the work was criticized for its nudity and provocative nature, with many overlooking its feminist and ecological subtexts.

Sie kam, schwang und siegte: Die Wiener Künstlerin Florentina Holzinger , deren nackter Körper da die von einem Teleskopkran gehaltene Messingglocke schlug, nahm die Biennale in Venedig in den vergangenen Tagen im Sturm.

Noch während der Preview-Tage der am 9. Mai offiziell eröffnenden Schau, des neben der (nur alle fünf Jahre stattfindenden) Documenta und der Art Basel wohl wichtigsten Kunstereignisses der Welt, lenkte die Choreografin und Extrem-Performerin alle Blicke auf den österreichischen Pavillon, der am weitläufigen Gelände der venezianischen Giardini in einer der hinteren Ecken liegt. Eine der Performerinnen der Holzinger-Crew im quadratischen Aquarium, das Holzinger im Innenhof des Pavillons installiert hat.

Denn Holzingers Angebote sind so vieldeutig wie bildmächtig: Nach einem Vorspiel in der Lagune entfaltete sich vor und im Josef-Hoffmann-Bau in den Giardini ein wässriger Mikrokosmos: "Seaworld Venice" hat sie ihre komplexe, aus mehreren Stationen bestehende Biennale-Arbeit genannt. Im Innenhof findet sich ein Aquarium, in dem Performerinnen durch Wasser tauchen, das aus den in zwei Mobilklos gesammelten und per Kläranlage gereinigten Publikumsausscheidungen besteht.

In den im Inneren des Pavillons gelegenen Räumen fahren unbekleidete Darstellerinnen Jetski und erklimmen eine mit mythischen Wassergestalten dekorierte Säule. Und Holzinger provozierte klug die absehbaren Pawlowschen Reflexe des Medien-Boulevards und der Kunstreaktionäre, die angesichts der bloßen Präsenz von Harn und Nacktheit wütend alle feministischen und ökologischen Subtexte – und alle ästhetischen Qualitäten – dieser Arbeit übersahen.

Das internationale Feuilleton dagegen schwärmte, sogar die"New York Times" schrieb in seltener superlativischer Ekstase, dass Holzingers ins Auge stechende Arbeit die anderen Pavillon-Programme"um Millionen von Meilen" überrage. Fast sieben Monate lang, bis 22. 11. , werden Holzingers Performerinnen den Pavillon bespielen.profil-Fotografin Anna Blau kämpfte sich während der Eröffnung des Austro-Pavillons am vergangenen Mittwoch furchtlos durch die um die besten Blicke ringenden Menschenmengen, um die Fotos zu schießen, die Sie hier sehen können.

Die Wiener Choreografin Florentina Holzinger erzählt im profil-Gespräch von Schmerz auf der Bühne, über ihre Sicht auf Religion und Softpornos mit Nonnen – und was ihre ersten Operninszenierung mit einem Roboter aus Helene Fischers Konzerttour zu tun hat





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