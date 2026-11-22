Die Performancekünstlerin Florentina Holzinger errang mit dem Österreich-Pavillon die begehrte Auszeichnung bei der Biennale in Venedig. Die öffentliche Abstimmung krönt den Erfolg ihrer Installation.

Florentina Holzinger hat die Herzstücke der Kunstwelt erobert, indem sie am Samstagabend die öffentliche Abstimmung für den beliebtesten Pavillon der aktuellen Biennale Venedig für sich entschied. Die Wiener Performancekünstlerin und Choreografin stand als letzte Aktivsiten vor dem Hoffmann-Pavillon in den Giardini und läutete mit ihrerInstallation die apokalyptische Atmosphäre ein, die die Veranstaltung international berühmt machte. Die Entscheidung des Publikums bestätigt die immense Strahlkraft ihres Projekts, das sie bereits im Mai initiierte und nun als kulturellen Höhepunkt abschloss.

Die Ikone der Biennale als Symbol des Erfolgs

Die zentrale Installation, eine riesige Glocke, diente als physischer und metaphorischer Mittelpunkt der Show. Holzinger kletterte am Samstag kopfüber in das metallene Bauwerk, verhakte ihre Füße und schlug als lebendiger Klöppel zur Musik, ein Bild, das an Hieronymus Bosch erinnert. Diese Geste krönte eine Reise, die im Mai mit dem Heben der Glocke aus der Lagune begann und nun mit ihrer Verabschiedung endete. Der Erfolg dieses Pavillons gilt als der bisher erfolgreichste für Österreich auf einer solchen internationalen Bühne.

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Kommerzielle Verwertung durch den Galeristen

Hinter dem künstlerischen Erfolg steht das strategische Netzwerk von Florentina Holzinger und dem einflussreichen Salzburger Galeristen Thaddaeus Ropac. Ropac übernahm die Vertretung der Künstlerin und öffnete ihr den hochkommerziellen Kunstmarkt, der sich stark vom staatlich subventionierten Theaterbetrieb unterscheidet. Die Glocke wurde für 250.000 Euro nachgebaut, wobei bereits Exemplare an Privatsammlungen und das Belvedere 21 verkauft oder verliehen wurden. Dies demonstriert die nahtlose Integration von Avantgarde-Kunst in den etablierten Markt.

Finanzierung durch private Stiftungen und Sponsoren

Die Gesamtfinanzierung des Projekts beläuft sich auf 1,9 Millionen Euro, wobei das Bundesministerium für Kultur einen Beitrag von 600.000 Euro leistete. Der Rest stammt aus Koproduktionen, Sponsoring und der Vereinigung Friends of the Austrian Pavilion. Bedeutende Unterstützer waren das Hartwig Museum, die Bukhman Foundation und die Galeristin Eva Dichand. Diese Mischung aus öffentlicher Förderung und privatem Kapital ermöglichte die aufwendige Produktion, die als teuerstes österreichisches Biennale-Projekt gilt.

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Globale Anerkennung und Zukunftsaussichten

Die internationale Presse lobte die Arbeit maßlos, und Monopol kürte Holzinger zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres. Ein großer Verkaufserfolg ist die geplante Ausstellung in Paris im Gropius Bau in Berlin und in der Kunsthalle Wien. Diese Schritte festigen ihren Status als globale Kunstfigur, deren Werke nun über Venedig hinaus wahrgenommen werden. Die Glocke reist weiter und wird in verschiedenen Formaten weiter gezeigt.

Kritik an den ökonomischen Strukturen der Kunst

Trotz des Triumphs bleibt das Dilemma bestehen, den Markt zu kritisieren, während man auf dessen Erfolg angewiesen ist. Die Parolen der Performance waren oft plakativ, doch die Bilder sprachen eine universelle Sprache. Die Frage, wie der faire Umgang mit den sieben Performerinnen pro Schicht gewahrt wird, bleibt ein offenes Thema. Die Verdreifachung des Budgets für Österreich zeigt jedoch, dass der Imagegewinn die Investitionen wert war. Im Gegensatz zu anderen Nationen, deren Beiträge blamabel ausfielen, präsentierte sich Österreich als kulturelle Kraft.