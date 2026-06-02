Flo Rida in Wien: Party statt Konzert - Star feiert mit Fans in der Stadthalle

Der US-Rapper Flo Rida begeisterte rund 5000 Fans in der Wiener Stadthalle mit seinen größten Hits. Im Interview vor dem Konzert sprach er über treue Fans, langlebige Songs und seine Liebe zu Wiener Würstchen.

Kurz vor seinem Auftritt am Dienstagabend in der Wien er Stadthalle sprach Rapper Flo Rida über seine treuen Fans, seine langlebigen Songs und seine Wien er Lieblingsspeise.

Danach zeigte er live vor rund 5000 Fans, warum seine Musik bis heute funktioniert - auch wenn der Abend stellenweise mehr Spektakel als runde Show war. Kaum ein anderer Song steht so sehr für die Club-Ära der späten 2000er wie Low. Mit diesem und vielen weiteren Hits hat Tramar Dillard, besser bekannt als Flo Rida, ein ganzes Jahrzehnt geprägt. Seine Songs laufen bis heute in Clubs, auf Partys und in Throwback-Playlists - und sorgen noch immer zuverlässig für volle Tanzflächen.

Am Dienstagabend trat der 46-jährige US-Rapper in der Wiener Stadthalle auf. Kurz vor seinem Konzert haben wir Flo Rida, der sich am Telefon schlicht als Flo vorstellte, noch erreicht. Im Gespräch erzählte er von seinen loyalen Fans in Europa, der Langlebigkeit seiner größten Hits und davon, warum er seine Auftritte nicht als klassische Konzerte versteht. Für ihn ist klar: Eine Flo-Rida-Show ist vor allem eines - eine Party.

Ich liebe es, in Europa aufzutreten - natürlich auch überall auf der Welt -, aber Europa ist etwas Besonderes. Die Fans sind sehr loyal. Ich nenne sie meine Familie. Sie erinnern sich an alles, auch an Dinge, die ich vielleicht selbst vergessen habe oder gerade nicht im Kopf habe.

Neulich hatte ich in Deutschland einen Fan, der sagte, sein Lieblingssong sei Never. Das ist einer dieser Songs von meinem ersten Album R.O. O.T. S. Songs wie Low sind bis heute große Partyhits.

Wie fühlt es sich an, wenn das Publikum sie mit dir mitsingt? Oh Mann, das ist unglaublich. Wenn sie die Songs mitsingen, fühlt es sich fast so an wie damals, als ich den Song zum ersten Mal aufgenommen habe. Ich wusste damals, dass er ein Hit werden würde.

Und jetzt, fast 20 Jahre später, bekomme ich immer noch dieses gleiche Gefühl. Deine Musik verbindet Hip-Hop, Pop und Club-Sounds. War es immer dein Ziel, Musik für Menschen auf der ganzen Welt zu machen? Ehrlich gesagt gebe ich da meinem A&R Mike Caren sehr viel Anerkennung.

Er hat diese Vision gesehen. Dort, wo ich herkomme, habe ich eher Musik gemacht, die lokaler war - mehr für meine Leute, mein Umfeld und meine Community. Ich würde sagen, bei Right Round wurde ich dann überzeugt. Mike Caren kam mit Right Round und das hat mich dazu gebracht, größer und globaler zu denken.

Deshalb gebe ich ihm viel Anerkennung dafür, dass er mich dazu gebracht hat, weltweit zu denken. Alles, was du gerade gesagt hast. Es ist wie ein großer leckerer Gumbo - eine Mischung aus Menschen, Publikum, Musik und Energie. Alles zusammen macht es großartig.

Wir nennen es nicht Show, wir nennen es Party. Du bist seit so vielen Jahren erfolgreich. Was motiviert dich immer noch, Musik zu machen und aufzutreten? Ich glaube, es ist eine Berufung.

Es ist wirklich eine Berufung. Wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen - besonders in Europa und an anderen Orten - nicht einmal dieselbe Sprache sprechen, aber meine Songs Wort für Wort kennen, dann merkt man, dass sich alles lohnt. Dann weiß man, dass man das Richtige tut und auf dem richtigen Weg ist. Wir nennen es nicht Show, wir nennen es Party - Flo Rida blieb seinem Motto treu, auch wenn die Musik stellenweise in den Hintergrund rückte.

Ich kann natürlich nicht alles verraten, aber sie können viel Energie und einige Überraschungen erwarten. Ich bringe meine Künstlerin Oya Baby mit. Sie kommt gerade von ihrem ersten Latin-Nummer-eins-Song auf iTunes, Sugar Daddy, zusammen mit International Nephew und Very Fresh. Ich habe immer ein paar Überraschungen dabei.

Die Fans können sich auf sehr viel Energie freuen. Also: anschnallen und genug trinken. Ich hoffe es. Ich habe ein paar freie Tage vor meiner nächsten Show.

Ich liebe es, nach Wien zu kommen. Ich liebe das Essen, die Menschen, die Landschaft und die ganze Geschichte. - Wiener Würstchen - war etwas, das ich aus meiner Kindheit kenne. Dort, wo ich aufgewachsen bin, in Carol City, kannte man Wiener Würstchen.

Aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal an den Ort kommen würde, der quasi die Heimat dieser besonderen Wurst ist. Ob er sich gleich nach dem Konzert wirklich zum Würstel-Essen in Wien verabredet hat, bleibt offen. Sicher ist aber: Schon kurz darauf zeigte Flo Rida in der Stadthalle, dass er seine Ankündigung aus dem Interview ernst meinte. Seine Shows nennt er nicht Konzerte, sondern Partys - und genau als solche funktionierte der Abend.

Nachdem Ne-Yo und Akon vergangenen Samstag gastierten, kam mit Flo Rida der nächste US-Star in der Wiener Stadthalle und sorgte für Nostalgie, Disko-Gefühl und lasche Mitsing-Momente. Ganz ausverkauft war die Halle an diesem wechselhaften Dienstagabend aber dennoch nicht. Die Sitzplätze blieben geschlossen, nur der Stehplatzbereich war geöffnet - mit Ausnahme der Presseloge. Trotzdem schaffte es Flo Rida, das Publikum mit einer energiegeladenen Performance mitzureißen.

Von Low bis Right Round, von Club Can't Handle Me bis zu seinen neueren Tracks - die Setlist war eine Reise durch seine Karriere. Die Party kam an, auch wenn die Show nicht perfekt inszeniert war. Flo Rida bewies, dass er auch nach fast zwei Jahrzehnten noch weiß, wie man eine Menge zum Feiern bringt.

Für die Wiener Fans war es ein Abend voller Erinnerungen und guter Laune, abgerundet durch die Aussicht auf ein Wiener Würstchen - vielleicht sogar mit dem Star persönlich





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