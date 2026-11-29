Ein Flitzer mit E-Scooter unterbrach das Drittliga-Spiel in Stalowa Wola. Die Hausherren drehten die Partie noch und gewannen 3:2.

Eine kuriose Szene hat sich bei einem Fußballspiel in Polen ereignet. Im Drittliga-Spiel zwischen Stal Stalowa Wola und der zweiten Mannschaft von Legia Warschau fuhr am Freitagabend plötzlich ein Mann mit einem E-Scooter auf den Rasen und drehte dort seine Runden. Videoaufnahmen der ungewöhnlichen Aktion verbreiten sich inzwischen in den sozialen Medien.

Der Vorfall ereignete sich laut Berichten in den Schlussminuten der Partie. Der Eindringling sorgte für eine Spielunterbrechung, die in dieser Form im polnischen Unterklassenfußball selten vorkommt.

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Wie der Scooter-Fahrer das Spiel unterbrach

Schiedsrichter Dawid Muc hatte die Begegnung wegen eines Freistoßes ohnehin kurz angehalten. Als der Unparteiische den ungebetenen Gast auf dem Rasen bemerkte, pfiff er erneut und verhinderte so die Fortsetzung des Spiels.

Der Mann auf dem E-Scooter ließ sich davon nicht beeindrucken und fuhr seelenruhig weiter über den Platz. Die Aufnahmen zeigen, wie er sein Vorhaben ohne erkennbare Hast durchzog, während das Spielgeschehen für einige Augenblicke stillstand.

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Die Sicherheitskräfte nahmen die Verfolgung sofort auf. Nach den vorliegenden Videoaufnahmen hatten sie jedoch Mühe, mit dem motorisierten Eindringling mitzuhalten.

Stimmen des Kommentators und der Sicherheitskräfte

Adam Delit kommentierte die Partie auf der Streaming-Plattform des polnischen Fußballverbandes und war von der Szene sichtlich überrascht. Er sagte sinngemäß, dass man auf dem Rasen in Stalowa Wola sehr ungewöhnliche Bilder sehe, und fragte sich laut, wie man das Geschehen einordnen könne.

Nach Angaben der Übertragung hatte der Kommentator einen derartigen Auftritt eines Flitzers bislang noch nie erlebt. Die Reaktion auf der Tribüne und im Stadion wurde in den verfügbaren Berichten nicht weiter beschrieben.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Mann den Rasen mit dem E-Scooter wieder verließ. Seine Verfolger befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch ein gutes Stück hinter ihm. Ob die Sicherheitskräfte den Mann letztlich stellen konnten, ist nach aktuellem Stand nicht bekannt.

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Sportlicher Ausgang nach der Unterbrechung

Wenige Sekunden nach dem Zwischenfall konnte Schiedsrichter Dawid Muc die Begegnung wieder freigeben. Die Partie ging danach ohne weitere Störung weiter und wurde in den Schlussminuten entschieden.

Sportlich bot das Spiel ebenfalls einiges. Stal Stalowa Wola lag zwischenzeitlich mit 0:2 zurück, drehte die Begegnung jedoch und ging mit 3:2 in Führung. Diese Führung brachten die Hausherren nach der kuriosen Unterbrechung über die Zeit.