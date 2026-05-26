Flexible Oberstufen-Modulsystem: Mehr Wahlmöglichkeiten für Schüler

Die Regierung plant, administrative Hürden für flexible Oberstufen-Modulsysteme abzubauen, um den Schülern mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Fächerwahl und Inhaltsverfeinerung zu gewähren. Derzeit gibt es bereits die Möglichkeit, Semester-Module zu wählen, aber ein echtes Modulsystem an den Oberstufen ist selten. Bis März sollen nun administrative Hürden abgebaut werden, um den Schulen eine flexiblere Umsetzung zu ermöglichen.

Die Jugendlichen sollen durch ein Kurs-Modulsystem öfter wählen können, welche Fächer sie belegen und welche Inhalte sie vertiefen wollen. Theoretisch ist das schon jetzt möglich, noch ist ein echtes Modulsystem an den Oberstufen aber selten.

Bis März sollen nun laut einem Ministerratsbeschluss administrative Hürden abgebaut werden, um den Schulen eine flexiblere Umsetzung zu ermöglichen. Derzeit haben Schulen damit die Wahl zwischen der herkömmlichen ganzjährigen Form und einer"Semestrierten Oberstufe", wie die aktuellste Variante heißt. Bei ihr wird ab der 6. Klasse AHS und der 2.

Klasse der Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) der Stoff in Semester-Module unterteilt, bei einem Fünfer muss nur das negative Modul wiederholt werden. Bei Bedarf bekommen die Schülerinnen und Schüler Beratung durch eine individuelle Lernbegleitung. Schulautonom kann außerdem auf ein Kurssystem umgestellt werden, bei dem die Jugendlichen sich in alternativen Pflichtgegenständen vertiefen oder Module aus höheren Semestern vorziehen können.

Von den AHS haben sich laut der aktuellen Schulformensystematik des Bildungsministeriums gerade einmal 24 AHS für eine"Semestrierte Oberstufe" entschieden, unter den mindestens dreijährigen BMHS sind es immerhin 72 - wobei die unterschiedlichsten Modelle unter diesem Titel laufen. Ein"echtes" Modulsystem, bei dem die Schüler die Fächer zum Großteil nach ihren Begabungen und Interessen wählen können, gebe es in der Praxis aber nur an sehr wenige Schulen, bedauerte SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer. Einige Standorte seien zwar schon sehr weit.

Organisatorisch sei das Ganze derzeit aber"relativ kompliziert", räumte er ein. Künftig sollen vor allem die AHS-Oberstufen mehr Freiräume bekommen, um den Jugendlichen eine"flexible Schwerpunktbildung im Rahmen eines Kurs-Modulsystems" zu ermöglichen, heißt es im Ministerratsbeschluss. Geht es nach der SPÖ, sollen Schülerinnen und Schüler unter diesem Titel nicht nur mehr Unterrichtsstunden als bisher nach den eigenen Interessen aussuchen können. Im Idealfall sollen sie auch bei allen Pflichtgegenständen die Wahl haben zwischen einem Basismodul und einem Modul zur Vertiefung bzw. zusätzlichen Förderung.

Ein komplettes Abwählen von Pflichtfächern wie Mathematik sollte aus Himmers Sicht auch in Zukunft nicht möglich sein. Es gibt einen etablierten Fächerkanon, der sollte auch grundsätzlich erhalten bleiben. Bei den Regeln zum Sitzenbleiben sieht er ebenfalls Änderungsbedarf, die aktuellen seien zu kompliziert. Bei der"Semestrierten Oberstufe" kann man nur noch mit maximal einem bzw. einmalig mit zwei negativen Modulen ins nächste Semester bzw. die nächste Klasse aufsteigen und die Semesterprüfung nur einmal wiederholen, das ist weniger als bei früheren Modellen.

Damit ist das Aufsteigen nicht wesentlich anders als in einer Ganzjahresschule geworden. Das Ziel ist, dass in der Schule meine besonderen Interessen gefördert werden und ich mich spezialisieren kann





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