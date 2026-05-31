Fiskalratschef Badelt äußert sich zu Budget, Uni-Finanzierung und Gesundheitsreform

In der ORF-Pressestunde kommentiert Fiskalratschef Christoph Badelt die laufenden Budgetverhandlungen, kritisiert die heimische Uni-Landschaft und äußert Bedenken zur Gesundheitsreform. Zudem analysiert er die Wirksamkeit von Entlastungsmaßnahmen.

Fiskalrat schef Christoph Badelt hat sich in der ORF-Pressestunde zu verschiedenen aktuellen Themen geäußert. Zum Stand der Budgetverhandlungen für das Doppel budget 2027/28 merkte er an, dass es in einer Koalition normal sei, dass eisern verhandelt wird und Junktime dazugehören.

Dies sei der Preis einer Koalition. Badelt erklärte erneut, warum der Fiskalrat bei den heimischen Finanzaussichten pessimistischer als Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist. Als Ökonom betrachte man auch die Wirkung des Budgets, etwa dass Einsparungen weniger Steuereinnahmen bringen.

Zudem seien die Einschätzungen zu Konsolidierungsbeiträgen der Länder und der Sozialversicherung zu optimistisch. Unwägbarkeiten ergeben sich aus der Weltlage, etwa was Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump im Irankonflikt betrifft. Bezüglich der Spritpreisbremse und der Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel äußerte Badelt, dass dies von den Menschen nicht als große Entlastung wahrgenommen werde. Mehr sei nicht möglich, weil nicht leistbar.

Den politischen Effekt dieser Maßnahmen schätzt er als falsch ein, insbesondere seitens der SPÖ. Jede Senkung der Inflationsrate sei jedoch nützlich, auch wenn sie nur minimal sei. In der Debatte zur Uni-Finanzierung bezeichnete Badelt das nun auf Herbst verschobene Thema als ziemlich tough. Es führe zu Strukturfragen, und es müsse eine stärkere Koordination zwischen den Universitäten geben.

Kritik übte er an der Gründung neuer Standorte aus vermutlich politischen Motiven, wie etwa der Interdisciplinary Transformation University in Linz. Diese hätte man auch als Fakultät oder Institut gründen können, was eine strukturelle Verschwendung von Mitteln darstelle. Auch gegen den Wunsch des Burgenlandes nach einer Medizinuniversität sprach er sich aus finanziellen Gründen aus. Zur Gesundheitsreform, speziell zur Finanzierung aus einer Hand, erneuerte Badelt seine Befürchtungen vor einem Fehlschlag der Reformpartnerschaft von Gebietskörperschaften und Sozialversicherung.

Nach den Äußerungen von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) seien seine Sorgen etwas kleiner geworden, aber die Landesgrenzen seien damit nicht überwunden. Es brauche eine Optimierung in der Patientenversorgung, da die Wartezeiten enorm seien





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