Fiskalrat prognostiziert deutlich höheres Defizit und Schuldenstand als Regierung

Der unabhängige Fiskalrat erwartet für Österreich ein Budgetdefizit von 3,8 Prozent im Jahr 2028 und damit eine Verlängerung des EU-Defizitverfahrens. Gleichzeitig steigt die Staatsverschuldung voraussichtlich auf einen neuen historischen Höchststand. Das Gremium fordert daher umfassende strukturelle Reformen und Wachstumskonsolidierung.

Die österreich ische Regierung wird ihr selbst gestecktes Ziel, das Budgetdefizit bis zum Jahr 2028 auf die in den EU- Maastricht-Kriterien festgelegte Drei-Prozent-Grenze des Bruttoinlandsprodukts zu senken, nach aktuellen Prognosen klar verfehlen.

Der unabhängige Fiskalrat, der die Staatsfinanzen Österreichs überwacht, präsentierte seine Frühjahrsprognose und geht für 2028 von einem Defizit von 3,8 Prozent des BIP aus. Dies steht im Einklang mit der Einschätzung der Oesterreichischen Nationalbank, während das Finanzministerium in seinen Plänen nach wie vor von einem Wert von drei Prozent ausgeht. Die realistischere Prognose des Fiskalrats bedeutet eine Verlängerung des bereits von der EU eingeleiteten Defizitverfahrens, das wegen der anhaltenden Überschreitung der Grenze läuft.

Gänzlich neue oder überraschende wirtschaftliche Schocks wurden in der Prognose nicht angenommen, dennoch ist der Ausblick deutlich pessimistischer als von der Regierung dargestellt. Die Diskrepanz zwischen den Prognosen und den offiziellen Plänen der Regierung lässt sich auf mehrere strukturelle und buchhalterische Faktoren zurückführen, die die erwarteten Konsolidierungserfolge schmälern und die Staatsausgaben höher als geplant halten. Ein wesentlicher Grund für die schlechteren Aussichten liegt in einem bunten Mix aus geringeren erwarteten Konsolidierungsbeiträgen, höheren Ausgaben und statistischen Effekten.

So sieht der Fiskalrat eine Lücke von rund 400 Millionen Euro bei der Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen. Zudem rechnet das Gremium mit einem geringeren Sparbeitrag der Bundesländer, Gemeinden und der Sozialversicherung als von der Regierung unterstellt. Gleichzeitig erhöhen sich die erwarteten Zahlungen an den EU-Haushalt, was die inländischen Kassen belastet. Ein kurioser, aber buchhalterisch erheblicher Punkt sind Änderungen in der Verbuchung des EU-Emissionshandels.

Diese führen allein für das Jahr 2028 zu einer Verschlechterung des bilanziellen Ergebnisses von 1,6 Milliarden Euro. Zusammengenommen mit dem bereits ambitionierten Ausgangsniveau - für das laufende Jahr erwartet der Fiskalrat ein Defizit von 3,9 Prozent (Finanzministerium: 4,2 Prozent) - bedeutet dies, dass die angestrebte drastische Reduktion auf 3,5 Prozent im Jahr 2026 und dann 3,0 Prozent im Jahr 2027 aus Sicht der unabhängigen Experten unrealistisch ist.

Für 2027 prognostiziert der Rat 3,6 Prozent, für 2028 3,8 Prozent und auch für 2029 (3,6 %) und 2030 (3,7 %) bleibt das Defizit weit über der magischen Drei-Prozent-Marke. Neben der Defizitentwicklung wirft die Prognose des Fiskalrats ein beunruhigendes Licht auf die Entwicklung der Staatsschuldenquote. Diese wird demnach nicht sinken, sondern bis zum Jahr 2030 auf einen neuen historischen Höchststand von 87,9 Prozent der Wirtschaftsleistung klettern. Die Regierung zielte in ihren Berechnungen auf einen Rückgang auf 84,6 Prozent ab.

Die auseinanderklaffenden Erwartungen unterstreichen ein zentrales Anliegen des Fiskalrats: Die reine Fokussierung auf das Defizitziel sei aus ökonomischer Sicht irreführend und wiege das Land in falscher Sicherheit, mahnt Fiskalratspräsident Christoph Badelt. Entscheidend für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und die Handlungsfähigkeit des Staates sei die Schuldenquote. Wenn es nicht gelinge, diese zu stabilisieren und langfristig zu senken, bestehe die Gefahr, in eine viel schwierigere budgetäre Lage zu geraten, als sie derzeit herrsche.

Badelt warnte, dass zur Stabilisierung der Schuldenquote ein jährliches Budgetdefizit von maximal 2,5 Prozent des BIP nötig wäre, für eine tatsächliche Rückführung der Quote sollten es nicht mehr als zwei Prozent sein. Um diese ehrgeizigeren Ziele zu erreichen, fordert der Fiskalrat ein umfassendes und wachstumsorientiertes Konsolidierungspaket, das alle Gebietskörperschaften und öffentlichen Unternehmen einschließt. Notwendig seien strukturelle Reformen, um das anhaltend hohe Ausgabenwachstum zu dämpfen, das zum Teil auf Entscheidungen der türkis-grünen Vorgängerregierung zurückzuführen ist.

Konkret benennt das Gremium Reformbedarf im Bereich von Förderungen, im Gesundheitswesen und im Pensionssystem sowie einen entschlossenen Bürokratieabbau. Gleichzeitig müssten Spielräume für Zukunftsinvestitionen in Bildung, Forschung, Digitalisierung, Klimaschutz, Energieinfrastruktur und Verteidigung geschaffen werden. Eine besondere Rolle kommt dem Gesundheitswesen zu, wo eine stärkere Zentralisierung von Planung und Finanzierung aus einer Hand empfohlen wird. Interessanterweise war dies die einzige Empfehlung, bei der im Fiskalrat keine Einstimmigkeit erzielt wurde; die von der Arbeiterkammer nominierten Mitglieder stimmten dagegen.

Kritik übte Badelt zudem am Fehlen einer verlässlichen Datenbasis zu den Haushaltseinkommen, welche aber Grundvoraussetzung für viele gezielte Fördermaßnahmen sei. Die vom Fiskalrat skizzierte Situation stellt die Regierung vor eine massive Herausforderung. Die Fortsetzung des EU-Defizitverfahrens an sich hat zwar unmittelbar keine zusätzlichen Sanktionen zur Folge, da Österreich den Nettoausgabenpflichten nachkommt. Es bedeutet aber einen anhaltenden politischen Druck und eine verstärkte Überwachung durch die EU-Kommission.

Die klare Divergenz zwischen den offiziellen Regierungsprognosen und den unabhängigen Einschätzungen von Fiskalrat und Nationalbank nährt Zweifel an der Plausibilität der Haushaltsplanung. Sollte sich die wirtschaftliche Lage weiter eintrüben oder die Kosten für zentrale Bereiche wie Energie oder Migration stärker steigen als erwartet, könnte der tatsächliche Fehlbetrag sogar noch größer ausfallen.

Der Fiskalrat appelliert daher an alle Verantwortlichen, die Gelegenheit zu nutzen, um die strukturellen Ursachen der hohen Defizite und Schulden anzugehen, anstatt sich nur auf die formalen Grenzwerte des Stabilitätspakts zu konzentrieren. Nur mit einer konsequenten und wachstumsfreundlichen Konsolidierung könne die langfristige Handlungsfähigkeit des Staates und die wirtschaftliche Stabilität Österreichs gesichert werden





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