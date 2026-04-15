Fiskalrat erwartet anhaltend hohe Budgetdefizite und steigende Schuldenquote

Der Fiskalrat prognostiziert für die kommenden Jahre hohe Budgetdefizite und eine steigende Schuldenquote. Trotz einiger Gegenmaßnahmen sind die zugrundeliegenden Ausgabentrends weiterhin stark, was die finanzielle Stabilität Österreichs gefährdet. Die hohe Inflation, steigende Gesundheitsausgaben und die erhöhten Beiträge an die EU belasten das Budget zusätzlich.

Der Fiskalrat prognostiziert auch für die kommenden Jahre anhaltend hohe Budgetdefizit e. Für die Jahre 2026 und 2027 werden Defizite von rund 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwartet. Obwohl Maßnahmen wie niedrigere Gehaltsabschlüsse im öffentlichen Dienst und die Reduzierung von Förderungen eine leichte Verbesserung des Budgetsaldos im Vergleich zu 2025 bewirken, reichen diese nicht aus, um die hohe Ausgabendynamik zu bremsen. Diese wird durch Faktoren wie die erhöhte Inflation, den dynamischen Anstieg der Gesundheitsausgaben und die deutliche Erhöhung der Transfers an die Europäische Union (EU) getrieben. Eine nachhaltige und ausreichende Reduzierung der Defizitquote ist somit nicht in Sicht. Bis zum Jahr 2027 nähert sich die Schuldenquote mit 85,0 Prozent des BIP ihrem historischen Höchststand, der im Kontext der Verstaatlichung von Geschäftsbanken im Rahmen des Bankenpakets erreicht wurde. Im Gegensatz zu damals ist der Anstieg der Verschuldung jedoch größtenteils nicht mit dem Erwerb von Vermögenswerten verbunden, was eine automatische Rückführung der Verschuldung erschwert. Die angestrebte Stabilisierung der Schuldenquote – wofür Defizite unter 2,5 Prozent des BIP bis 2027 erforderlich wären – erscheint derzeit unerreichbar.

Im Jahr 2025 verlangsamte sich der Anstieg der Staatsausgaben auf 3,6 Prozent, verglichen mit 9,3 Prozent im Vorjahr. Dies spiegelt den Rückgang der Inflation und die bisherigen Konsolidierungsbemühungen wider, darunter die Streichung des Klimabonus, deutliche Kürzungen bei Subventionen und reduzierte Investitionen in die Schieneninfrastruktur. Allerdings blieb das strukturelle Ausgabenwachstum hoch, vor allem aufgrund der steigenden Ausgaben im Gesundheitsbereich, insbesondere für niedergelassene Ärzte und Medikamente, sowie bei den Pensionsausgaben. Konjunkturbedingt stiegen die Arbeitslosenzahlungen deutlich an. Der Zuwachs der Staatseinnahmen verlangsamte sich auf 4,5 Prozent, war aber immer noch höher als der Ausgabenzuwachs und das BIP-Wachstum. Verantwortlich hierfür waren die Konjunkturerholung, steigende Sozialversicherungsbeiträge aufgrund hoher Lohn- und Gehaltsabschlüsse und die Rücknahme von Steuererleichterungen. Das Budgetdefizit ging 2025 auf 4,2 Prozent des BIP zurück, nachdem es 2024 noch 4,6 Prozent betragen hatte. Die Schuldenquote erhöhte sich um 1,5 Prozentpunkte.

Der Fiskalrat warnt vor den Auswirkungen der unsicheren geopolitischen Lage, insbesondere des Krieges im Nahen Osten, auf die Konjunktur. Die sich abzeichnende Erholung der Wirtschaft schwächt sich ab, was zu höheren Risiken für das Budgetsaldo führt. Eine Faustregel besagt, dass eine Senkung des realen BIP um 1 Prozent zu einer Verschlechterung des Budgetsalos um 0,5 Prozent des BIP führt.

Das Büro des Fiskalrats rechnet für 2026 mit einem Defizit von 4,0 Prozent und für 2027 mit 4,1 Prozent des BIP. Diese Prognose impliziert eine Lücke von 0,6 Prozent des BIP im Vergleich zum von der Bundesregierung geplanten Budgetdefizit von 3,5 Prozent im Jahr 2027. Um diese Lücke zu schließen, ergibt sich ein Konsolidierungsbedarf von...

Trotz der Wirkung von langfristigen Maßnahmen des ersten Konsolidierungspakets, wie moderate Gehaltsabschlüsse und Einsparungen im öffentlichen Dienst, bleibt die Ausgabendynamik hoch. Verantwortlich hierfür sind unter anderem steigende Gesundheits- und Pflegeausgaben, die steigenden Finanzierungskosten durch die Zinsnormalisierung und den Anstieg des Schuldenstands, sowie die Erhöhung des österreichischen EU-Beitrags. Kurzfristige Maßnahmen wie der Aufschub von Infrastrukturinvestitionen verschieben die eigentliche Konsolidierungslast in die Zukunft. Die anhaltend hohen Primärdefizite und die steigenden Zinsausgaben führen trotz eines weiterhin negativen Zins-Wachstumsdifferentials zu einem Anstieg der Staatsschuldenquote. Die langfristige finanzielle Stabilität Österreichs steht somit vor erheblichen Herausforderungen





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