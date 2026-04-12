Fischer-Kolumne: Zwischen Alaska-Lachsen, Regenbogenforellen und dem Sinn des Angelns

Ein Rückblick auf die Angelsaison mit einem Augenzwinkern: Der Autor teilt seine Erfahrungen, Gedanken und Beobachtungen rund ums Angeln, von der Herausforderung des Angelns bis zu den Auswirkungen des Klimawandels und den kleinen Freuden des Lebens.

Fischer-Kolumne: Warum mich Alaska-Lachse kaltlassen Wenn es ein Thema gibt, das insbesondere unter den Fischefängern Aufmerksamkeit garantiert, dann jenes, wer den längeren hat: eine 60er-Forelle, ein kapitaler Hecht oder doch ein majestätischer Lachs? Die Welt des Angeln s ist voller Geschichten, Wettbewerbe und natürlich des unaufhörlichen Vergleichens. Man tauscht sich aus, prahlt mit den eigenen Erfolgen und nimmt die Misserfolge mit Humor . Doch in dieser Welt der ehrgeizigen Angler, die mit Leidenschaft ihren Hobbys frönen, gibt es auch Momente der Reflexion und des Nachdenkens. Der Autor dieser Kolumne, bekannt für seine erfrischend unkonventionellen Ansichten, teilt seine Gedanken zur aktuellen Angelsaison und den damit verbundenen Herausforderungen und Freuden. Er blickt auf eine Saison zurück, die anders verlief als geplant, mit vorzeitigen Abbrüchen und unerwarteten Wendungen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf den kapitalen Fängen, sondern auch auf den kleinen Dingen, die das Angeln zu etwas Besonderem machen, auf der Natur , der Ruhe und der Gemeinschaft.

Keine neuen Abenteuer aus Fluss und See. Der Autor muss die Angelsaison vorzeitig abbrechen, obwohl der Regenbogenforelle noch bis zum 1. Oktober die Jagd erlaubt wäre. Dieser vorzeitige Abbruch, so erfahren wir, hängt mit persönlichen Umständen und äußeren Einflüssen zusammen, die den Autor dazu zwingen, seine Angelrute vorübergehend an den Nagel zu hängen. Die Enttäuschung ist spürbar, aber es überwiegt die Akzeptanz und der Blick nach vorn. Die Kolumne zeichnet sich durch eine Mischung aus Melancholie und Humor aus, ein typisches Merkmal des Autors, der die kleinen Widrigkeiten des Lebens mit einem Augenzwinkern nimmt. So wird auch die Abwesenheit von neuen Abenteuern in Fluss und See in gewohnt amüsanter Weise dargestellt.

'Da Marathon ist a supa Sache. Aber i moch erst dann mit, wenns di Mostdipf-Meile einführen – vom Taubenmarkt bis zum Ziel am Hauptplatz.' Die Kolumne wechselt zwischen den großen Themen des Angelns und den alltäglichen Beobachtungen. Hier ein Seitenhieb auf die sportlichen Ambitionen anderer, dort eine humorvolle Anekdote über die Reaktionen der Liebsten auf die anglerischen Misserfolge. 'Den Fischen wird’s zu heiß im Wasser.' Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die heimischen Gewässer werden thematisiert, und zwar in einer Weise, die die Leser zum Nachdenken anregt, ohne dabei den Humor zu verlieren. 'Na, wenigstens warst du an der frischen Luft', sagte die Holde voll Empathie, als ich ihr vom letzten Schneider berichtete. Die Bedeutung der Natur, die Rolle des Partners oder der Familie und die kleinen Freuden des Lebens werden in den Mittelpunkt gerückt.

Pro und Contra: Fleisch am Karfreitag? Ein weiterer Aspekt der Kolumne ist die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen, die in Bezug zum Angeln stehen oder damit in Verbindung gebracht werden können. Heute vor 50 Jahren, am 1. April 1976, wurde Apple gegründet. Mit 166.000 Beschäftigten und 416 Milliarden Dollar Umsatz ist der US-Konzern ein Monument der modernen Technologie, welches aber nur am Rande erwähnt wird. In der Nacht auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Uhren werden eine Stunde vorgestellt und die Sommerzeit beginnt. Catch & release – ein guter Mittelweg: Kürzlich zog ein Grüner im Kleinformat (an sich schon eine skurrile Mischung) eine Diskussion über das Zurücksetzen von massigen Fischen an. Ein Thema, das die Gemüter der Angler seit jeher erregt und das in dieser Kolumne aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird





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