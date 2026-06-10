FIS vor Präsidiumswahl: Meissnitzer nach Eliasch-Kritik ausgeladen

Der Rücktritt von FIS-Geschäftsführer Urs Lehmann und die Ausladung von Alexandra Meissnitzer nach kritischen Aussagen überschatten die bevorstehende FIS-Präsidiumswahl am Donnerstag in Belgrad.

Die internationale Ski-Szene erlebt vor der bevorstehenden Neuwahl des FIS -Präsidiums am Donnerstag in Belgrad turbulente Tage. Nach dem überraschenden Rücktritt von FIS -Geschäftsführer Urs Lehmann, der offenbar auf tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten mit dem amtierenden Präsidenten Johan Eliasch zurückzuführen ist, sorgt nun ein weiterer Vorfall für Aufsehen: Die ehemalige Ski-Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer , die erst im vergangenen September für Sonderprojekte in die FIS berufen worden war, ist nach kritischen Aussagen über Eliasch in Ungnade gefallen.

In einem Interview mit einer österreichischen Tageszeitung äußerte Meissnitzer deutliche Worte zur Wiederwahl des britisch-schwedischen Milliardärs. Sie sprach von einem großen Vertrauensverlust und wenig Transparenz innerhalb des Skiverbands. Nach dem Rücktritt von Lehmann habe sie viel nachgedacht. Die Glaubwürdigkeit der gesamten Organisation habe durch die Ereignisse der letzten Wochen gelitten, und so wie es derzeit laufe, schienen die großen Verbände kein Vertrauen mehr zu haben.

Sie führte aus: Wenn ich das stillschweigend hinnehme, dann käme es einer Zustimmung zu den aktuellen Vorgängen gleich. Wenn gerade die besten Athleten wie Mikaela Shiffrin oder Marco Odermatt ihre Kritik so massiv äußern, dann kann ich das nicht ignorieren, dann kann ich nicht zum FIS-Kongress fliegen und abwarten, was passiert. Diese klaren Worte fanden beim FIS-Präsidium keinen Anklang. Noch in der Nacht nach der Veröffentlichung ihrer Aussagen erhielt Meissnitzer eine Ausladung für den Kongress.

Die 45-jährige Salzburgerin bestätigte, dass sie seitens der FIS gebeten wurde, nicht am Kongress teilzunehmen, und dass ihr ein Schreiben übermittelt wurde, das derzeit näher geprüft wird. Aus dem Umfeld des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) verlautete, dass man der ehemaligen Skirennläuferin juristische Hilfe gewähren werde. Meissnitzers Zukunft innerhalb der FIS scheint bei einer Wiederwahl von Eliasch unwahrscheinlich. Die Wahl wird mit Spannung erwartet, da neben Eliasch die Britin Victoria Gosling und der Liechtensteiner Alexander Ospelt kandidieren.

Der ÖSV unterstützt offiziell Ospelt, was die Rivalität zwischen den Lagern weiter anheizt. Die Ereignisse werfen ein Schlaglicht auf die zunehmende Polarisierung im internationalen Skisport und die Frage, ob der Milliardär Eliasch mit seinem umstrittenen Führungsstil das Vertrauen der Mitgliedsverbände zurückgewinnen kann. Die Entscheidung in Belgrad könnte weitreichende Folgen für die Zukunft des Weltcups und die Vermarktung des Skisports haben





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