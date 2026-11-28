Die FIS hat den Weltcup-Super-G in Copper Mountain aufgrund von Schneefall und starkem Wind abgesagt. ÖSV-Alpinchef Christian Mitter zeigt Verständnis.

Die Internationale Skiveringung ( FIS) hat den Weltcup - Super-G in Colorado aufgrund schwerwiegender Wetterbedingungen abgesagt. Die Veranstaltung in Copper Mountain konnte am Samstag nicht stattfinden, da starker Schneefall und ein anhaltend starker Wind die Durchführbarkeit unmöglich machten. Die offizielle Bestätigung der Absage wurde am selben Tag von der FIS veröffentlicht. Damit entfällt für die Speed-Spezialisten der geplante Wettkampf für diese Woche.

Wetterbedingungen machen Piste unbenutzbar

Der ÖSV-Alpinchef Christian Mitter reagierte umgehend auf die Entscheidung der Veranstalter und zeigte sich völlig verständnisvoll für den Schritt. Er erklärte deutlich, dass die Bedingungen auf der Strecke zu gefährlich waren. Sobald die Fahrer die ideale Linie verlassen, treten laut Mitter unmittelbar Probleme auf, die die Sicherheit der Athleten gefährden. Die Kombination aus Neuschnee und Wind hat die Pistenverhältnisse kritisch verschlechtert.

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Laut Angaben von Mitter haben die Veranstalter vor Ort zwar große Anstrengungen unternommen, um die Situation zu retten. Der frisch gefallene Neuschnee ließ sich jedoch nicht vollständig aus dem Pistenbereich entfernen. Zusätzlich sorgte der starke Wind für weitere Instabilität auf der Strecke. Der aktuelle Wetterbericht ließ keine Besserung der Lage für den nächsten Tag erkennen.

Offenheit bezüglich eines Nachholtermins

Ob das abgebrannte Rennen überhaupt noch nachgeholt wird, bleibt derzeit völlig offen. Christian Mitter gab an, dass keine festen Informationen zu einem Ersatztermin vorliegen. Der Alpinchef spekulierte zwar, dass die Rennen bei Sonnenschein vielleicht noch durchführbar gewesen wären, doch diese Voraussetzung war nicht gegeben. Die Unsicherheit bezüglich eines eventuellen Nachholrennens bleibt bis auf Weiteres bestehen.

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Fest steht lediglich, dass die Speed-Verfolger ihren ersten Wettkampf der aktuellen Saison verschieben müssen. Sie müssen mindestens bis zum kommenden Donnerstag warten, an dem in Beaver Creek eine Abfahrt geplant ist. Dieser Termin markiert den nächsten Stopp im Kalender für die schnellen Fahrer. Die Unterbrechung der Wettkampfserie könnte sich auf die Formkurve der Athleten auswirken.

Riesentorlauf am Sonntag weiterhin geplant

Im Gegensatz zum Super-G bleibt der Riesentorlauf für den Sonntag in Colorado weiter auf dem Programm. Christian Mitter zeigte sich für diese Disziplin deutlich optimistisch. Ihm zufolge sollte der Lauf am kommenden Tag nicht mehr durch Wetterprobleme behindert werden. Die Bedingungen haben sich laut seiner Einschätzung für diese Technik-Disziplin stabilisiert.

Mitter berichtete zudem, dass die Trainingseinheiten vor der Absage vielversprechende Laufzeiten aufwiesen. Diese Zeiten zeugten eindeutig von hoher Geschwindigkeit und guter Form der Teilnehmer. Die Devise für die Fahrer lautet nun, aus jeder Kurve das maximale Potenzial herauszuholen. Der Fokus liegt jetzt auf der kommenden Woche und dem nächsten Rennformat.