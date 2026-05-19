FIS-Präsident Eliasch unter Druck: Athleten kritisieren Entwicklung des Weltverbandes

FIS-Präsident Johan Eliasch gerät zunehmend unter Druck, nachdem er mehrere Athleten mit deutlicher Kritik konfrontiert hat. Der 64-Jährige kandidiert erneut, sieht sich jedoch mit kritischen Stimmen konfrontiert, darunter auch Ski-Star Marco Odermatt.

Vor der Präsidentenwahl des Ski-Weltverbandes FIS am 11. Juni in Belgrad gerät Amtsinhaber Johan Eliasch zunehmend unter Druck. Der 64-Jährige kandidiert erneut, sieht sich vor der Wahl jedoch mit deutlicher Kritik mehrerer Athleten konfrontiert – darunter auch Ski-Star Marco Odermatt .

Der fünffache Gesamtweltcupsieger erklärte gegenüber dem ‘Blick’, dass die Entwicklung innerhalb des Weltverbandes ‘alles andere als positiv’ sei. Deshalb bleibe ‘nicht viel anderes übrig, als an der Spitze der FIS einen Wechsel zu machen’





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