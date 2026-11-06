FIS plant Kürzung der alpinen Ski-WM und streicht Team-Kombi

Der internationale Skiverband FIS erwägt radikale Reformen für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Eine Verkürzung auf neun Tage und das Streichen der Team-Kombi stehen zur Debatte.

Der internationale Skiverband FIS bereitet eine fundamentale Neuausrichtung der alpinen Ski-Weltmeisterschaften vor. Laut Berichten der Schweizer Zeitung Blick steht nicht nur die Einführung zusätzlicher Titelkämpfe zur Debatte, sondern auch eine signifikante Veränderung des bisherigen Wettkampfprogramms. Diese Reformpläne zielen darauf ab, die Strukturen des Spitzensports effizienter zu gestalten und finanzielle Interessen besser zu berücksichtigen. Die bisherigen Pläne sehen vor, dass einzelne traditionelle Disziplinen ihren festen Platz bei den Großereignissen verlieren könnten. Die Aussagen von FIS -Präsident Alexander Ospelt lassen auf eine tiefgreifende Transformation des Kalenders schließen, die den Skisport weltweit verändern wird.

Verschiebung der WM-Pläne und neue Austragungsorte

Ursprünglich hatte die FIS bereits für das Jahr 2028 eine zusätzliche alpine Ski-Weltmeisterschaft geplant. Als möglicher Austragungsort für dieses Special Event war Andorra fest im Gespräch. Die Pläne wurden jedoch vorerst auf Eis gelegt, da es zu massivem Widerstand seitens der Athleten und nationaler Verbände kam. Zusätzlich führten Schwierigkeiten bei der Vermarktung der Medienrechte dazu, dass die Initiative nicht wie geplant umgesetzt werden konnte. Ab dem Jahr 2032 soll nun ein neuer Versuch unternommen werden, die zusätzliche WM zu etablieren. Als potenzielle Gastgeberländer für diese Neuausrichtung stehen Japan, China und Südkorea zur Auswahl.

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Strukturelle Veränderungen im Wettkampfprogramm

Neben der Idee einer zusätzlichen Meisterschaft bringt FIS-Präsident Alexander Ospelt eine weitere wesentliche Veränderung ins Gespräch. In seinem Podcast am Pistenrand hinterfragte er, ob bei einer Weltmeisterschaft tatsächlich so viele Rennen wie bisher notwendig sind. Statt der gewohnten Dauer von vierzehn Tagen könnte eine künftige Weltmeisterschaft nur noch neun Tage dauern. Die klassischen Disziplinen würden dabei auf zwei Wochenenden verteilt werden, um die Veranstaltung kompakter zu gestalten. Diese Kürzung hätte jedoch unmittelbare Konsequenzen für das Programm, da nicht alle bisherigen Wettbewerbe in einem derart verdichteten Zeitrahmen untergebracht werden könnten. Die logistische Reduktion erfordert daher zwangsläufig das Streichen von Events.

Team-Kombi steht zur Disposition und Medienstrategie

Besonders die Team-Kombination steht aktuell im Fokus der Diskussion und könnte den Weg aus dem Programm ebnen. Bei diesem speziellen Wettbewerb treten jeweils ein Abfahrts- und ein Slalomspezialist gemeinsam an, wobei die addierten Zeiten über die Medaillen entscheiden. FIS-Präsident Alexander Ospelt erklärte gegenüber dem Fachpublikum, dass Team-Kombi-Weltmeister durchaus den gleichen Status genießen wie ein Abfahrtsweltmeister, dies aber eine aktuelle Diskussion darstellt. Sollte die Team-Kombination aus dem offiziellen WM-Programm verschwinden, könnte dies weitreichende Auswirkungen auf ihre zukünftige Berücksichtigung bei Olympischen Spielen haben. Hinter den Reformüberlegungen stehen auch klare finanzielle Interessen. Eine zusätzliche Weltmeisterschaft könnte der FIS neue Einnahmen bescheren, während sich durch kürzere Veranstaltungen die Ausgaben reduzieren lassen. Ospelt verwies darauf, dass Rennen unter der Woche für Veranstalter oft wirtschaftlich wenig attraktiv seien.

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Positionen von Swiss-Ski und mögliche Konsequenzen

Beim Schweizer Skiverband Swiss-Ski sieht man die diskutierten Änderungen differenziert. Co-CEO Diego Züger bestätigt zwar, dass das Publikumsinteresse an Rennen unter der Woche tendenziell geringer ausfällt. Dennoch glaubt er weiterhin an das strategische Potenzial der Team-Kombination. Er schlägt vor, den Wettbewerb künftig häufiger im Weltcup auszutragen, beispielsweise beim Weltcupfinale. Durch eine solche Integration in den regulären Serienbetrieb könnte sich die Disziplin besser etablieren und ihre Relevanz behaupten. Klar sei jedoch auch, dass bei einer verkürzten Weltmeisterschaft nicht alle bisherigen Rennen erhalten bleiben könnten.

Ausblick auf die Zukunft des alpinen Sports

Die Notwendigkeit, Events zu streichen, um eine Kurz-WM in den Zwischenjahren zu ermöglichen, ist für Diego Züger unumgänglich. Er betonte gegenüber der Zeitung Blick, dass man definitiv ein Event streichen müsse, welches man abwägen müsse, da man nicht alles unter einen Hut bekomme. Ob und in welcher Form die FIS ihre geäußerten Pläne tatsächlich umsetzt, ist noch offen und hängt von weiteren Abstimmungen ab. Die Diskussion über die Zukunft der alpinen Ski-Weltmeisterschaften dürfte den Skisport jedenfalls noch länger beschäftigen. Die Beteiligten müssen nun zwischen wirtschaftlicher Effizienz, medialer Attraktivität und der Bewahrung traditioneller Disziplinen abwägen. Die Entscheidung der FIS-Managementebene wird Maßstäbe für die folgende Dekade des Wintersports setzen.