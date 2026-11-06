First Dates: Kevin scheitert an Arroganz und Körbchenwünschen

Beim TV-Dating format First Dates zeigt sich der Kandidat Kevin abweisend. Seine konkreten Wünsche an die Körpergröße und seine adlige Abstammung führen zur sofortigen Absage von Valeria.

Das beliebte Dating -Format " First Dates" bietet meist die Chance auf große Liebe, doch für den 27-jährigen Kandidaten Kevin verlief sein Rendezvous mit der 24-jährigen Valeria anders als erwartet. Der selbstbewusste Modeberater hatte sehr spezifische Vorstellungen davon, wie seine Traumpartnerin auszusehen hat, und äußerte diese Ansichten sehr direkt. Diese Offenheit führte dazu, dass seine Aussagen bei seiner Date-Partnerin auf wenig Gegenliebe stießen und die Stimmung schnell kühlte.

Körperideale lösen sofortige Ablehnung aus

Kevin präferiert klar definierte physische Merkmale bei seiner zukünftigen Lebenspartnerin. Er beschrieb seine Wünsche präzise als dunkelbraune Haare und ein Brustkorsett zwischen der C- und E-Körbchengröße. Dabei legte er besonderen Wert darauf, dass die Form natürlich wirkt und nicht künstlich erscheint. Seine Date-Partnerin Valeria entsprach dieser visuellen Vorstellung jedoch nicht.

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Die blonde Studentin empfand er als zu zierlich. Er bevorzugt Frauen, die etwas mehr Kurven vorweisen können. Auch Valeria zeigte sich von Kevins Auftreten wenig begeistert. Sie verglich sein Verhalten mit dem von Prinz Marcus von Anhalt und empfindet sein Verhalten als hochnäsig und arrogant. Dieser erste Eindruck legte den Grundstein für eine angespannte Atmosphäre beim gemeinsamen Essen.

Adlige Abstammung und Geldvorstellungen

Trotz dieser holprigen Anfangsphase fanden die beiden Kandidaten einige gemeinsame Punkte. Beide haben slawische Wurzeln, teilen ein Interesse an Mode und legen großen Wert auf ihre Familienwerte. Besonders beeindruckte Kevin das Interesse von Valeria an den Bereichen Politik, Geschichte und Psychologie. Doch eine weitere Aussage des Modebergers sorgte für weitere Verwirrung und Distanz.

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Als das Gespräch auf Tattoos kam, erklärte Kevin, dass für ihn höchstens sein Familienwappen in Frage käme. Er begründete dies mit seiner angeblichen halbadligen Herkunft. Er führte stolz aus, dass er adeliger Abstammung sei und sein Geschlecht auf das Jahr 1674 zurückgehe, vom Ritter von Gerhausen. Bei Valeria hinterließ diese Behauptung jedoch keinen positiven Eindruck.

Auch seine Ansichten zu materiellen Werten trugen nicht zur Annäherung bei. Für ihn spielen Status und teure Autos eine Rolle. Für Valeria sind Männer, die von solchem Wohlstand schwärmen, jedoch ein absolutes No-Go. Diese grundlegend unterschiedlichen Wertvorstellungen vertieften die Kluft zwischen den beiden Date-Partnern weiter und ließen keine Romantik aufkommen.

Klare Absage und Ausstrahlung am Freitag

Am Ende des Abends zeigten die beiden Kandidaten deutlich auseinandergehende Meinungen über das Ergebnis ihres Treffens. Kevin dachte daran, seine Date-Partnerin gerne ein zweites Mal zu treffen und die Bekanntschaft fortzusetzen. Valeria hingegen hatte genug von dem abweisenden Verhalten und erteilte ihm eine klare, deutliche Absage.

Sie begründete ihre Entscheidung damit, den 27-Jährigen als arrogant empfunden zu haben. Die Folge der Sendung "First Dates - Ein Tisch für zwei" ist bereits auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Zudem läuft die Ausgabe am Freitag um 18 Uhr bei VOX als Wiederholung, sodass weitere Zuschauer die Dynamik zwischen dem modebewussten Kevin und der kritischen Valeria verfolgen können.