Das weltberühmte Nilpferd Fiona im Zoo von Cincinnati ist verstorben, nachdem sie eine Haube verschluckte. Details zum Vorfall.

Das Nilpferd Fiona im Zoo von Cincinnati ist tragischerweise gestorben. Der weltberühmte Tierstar, der einst durch eine Schwangerschafts-Dokumentation bekannt wurde, verlor sein Leben, weil er eine gestrickte Kinderhaube verschluckt hatte.

Der tödliche Vorfall im Gehege

Fiona starb nach Angaben der Zooverwaltung, nachdem sie eine Haube inhalte, die über die Ventilation ihres Geheges gesogen worden war. Die genaue Art und Weise, wie das Objekt in das eingezäunte Territorium gelangte, wird weiterhin recherchiert. Die Umstände des Todes sind für die Mitarbeiter und Beobachter besonders schwer zu verstehen und zu akzeptieren.

Also read Starkregen in Österreich: Vorarlberg führt das Ranking an

Bekannte Fionamania in den Medien

Die Nilpferddame wurde international berühmt, als sie im Zoo von Cincinnati als erstes ultraschalluntersuchtes Babynilpferd noch im Mutterbauch gezeigt wurde. Diese einmalige Medienberichterstattung führte zu einem Phänomen, das als Fionamania bekannt wurde. Fans weltweit folgten ihrer Schwangerschaft und der Geburt mit großer Anteilnahme.

Auswahl der beliebtesten Zoo-Tiere

In den Augen der Zoo-Besucher nehmen Nilpferde einen hohen Platz in der Beliebtheitsskala ein. Dies liegt oft daran, dass ihre Gehege nicht extrem weit vom Haupteingang entfernt sind und sie deutlicher aktiv erscheinen als andere Raubtiere. Oft zeigen Löwen nur ihre Schwanzspitze, während Nilpferde im Wasser Auf- und Abtauchen als Spektakel erleben lassen.

Advertisement

Vergleich mit anderen Tierarten im Zoo

Neben den Nilpferden gab es viele andere potenzielle Lieblingstiere, die jedoch Defizite aufwiesen. Ziegen flüchten manchmal, sobald sie Futter in den Händen von Kindern erblicken. Robben sind großartig, verursachen aber oft Gedränge. Flamingos sind für ihren Geruch bekannt, während Pinguine oft nur die Mutterfigur ansprechen. Eisbären und Pandas zeigen unregelmäßige Verhaltensweisen.

Kinderfreundliche Interaktionen mit Tieren

Nilpferde überzeugen durch ihre Größe und ihre dicken Zähne. Einmal sah man, wie eines der Tiere das andere mit seiner dicken Zunge abschleckte. Dann riss es sein Maul mit ellenlangen Zähnen und zähem Spuckeschleim so weit auf, dass ein begeistertes Kind theoretisch hineingepasst hätte. Diese Szenen haben den hohen Stellenwert des Tieres in den Herzen der Besucher noch gefestigt.