Finnland liefert ESC-Halbfinale mit Feuerwerk ab, aber ohne Hilfe auf der Bühne?

Im ESC-Halbfinale lieferte Finnland ein echtes Feuerwerk ab, aber die pyrotechnische Show lief nicht ohne Hilfe auf der Bühne ab. Linda Lampenius und Pete Parkkonen aus Finnland waren mit großem Abstand auf Platz eins bei diesem Jahr ESC. Bei der Feuer-Show auf der Bühne lieferten die Finnen, die Fans kamen voll auf ihre Kosten. Doch was viele im TV nicht sehen: Die irre Performance lief nicht ohne Hilfe auf der Bühne ab.

Im ESC-Halbfinale lieferte Finnland ein echtes Feuerwerk ab. Die irre Pyro-Show lief aber nicht ohne Hilfe auf der Bühne ab, wie ein Video zeigt. Die Wettquoten sehen Linda Lampenius und Pete Parkkonen aus Finnland mit großem Abstand auf Platz eins beim diesjährigen ESC – auch das Halbfinale überstanden die beiden ohne Probleme.

Bei der Feuer-Show auf der Bühne lieferten die Finnen, die Fans kamen voll auf ihre Kosten. Doch was viele im TV nicht sehen: Die irre Performance lief nicht ohne Hilfe auf der Bühne ab. Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ESC-Halbfinale Finnland Pyro-Show Linda Lampenius Pete Parkkonen Wettquoten Feuer-Show Bühne Hilfe Video Whatsapp-Leserreporter 50 Euro Foto Video ESC-Auftritt Logistischer Und Technischer Aufwand Choreografien Kostüme Umbauten Stagehands Dressers Assistenten Extravagante Outfits Bühnenbilder Schnelle Umbauten Feuer-Show Assistenten Blitzschnell

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Servus, Wien! Buschiges ESC-Wesowo in Wien - Speichernde Überraschungen undEntertainment auf ESC-WocheGrüße aus Wien! Die große ESC-Woche in der Stadthalle hat eingeläutet. Victoria Swarovski kleidete sich sexy und elegant in einem Glitzerkleid und begeisterte mit ihrerPerformance. Moldawien verspricht Überraschungen, Finnland liefert grandiosen Show auf und reihenweise ESC-Stars wie Germany und Italy blicken fast schon auf das Finale zu. Interessant: Beide Länder sind fix im Finale und waten nicht Interviews.

Read more »

Sind das wirklich Favoriten? Finnland will ESC-SiegEurovision Song Contest: Finnland überzeugt mit 'Liekinheitin' – starker Auftritt, eingängige Hook und Geige, doch fehlt das gewisse Etwas?

Read more »

Was los? meets Bonuspunkte: ESC und Queerness | WZ • Wiener ZeitungIn dieser Folge sprechen Nora, Maria und WZ-Trainee Friedi über den ESC.

Read more »

Swarovski steht bei ESC-Probe halbnackt auf der BühneESC-Probe: Swarovski sorgt mit glitzerndem Bühnen-Outfit für Aufsehen. Zwei Zusatz-Songs und spektakuläre Show-Einlagen überraschen Fans.

Read more »