Fini, die wagierte Waschbärterrierin, ist weg. Jetzt lache ich nicht mehr so viel, lache ich nicht mehr so viel.

Der Besitzer eines Waschbärterriers erzählt von seiner Enttäuschung und seiner Trauer, als sein Hund Fini plötzlich weg ist. Er erinnert sich an die Liebe und die Freude, die Fini in den letzten fünf Jahren in seiner Wohnung gebracht hatte, und beschreibt seine Enttäuschung und seine Trauer, als er die leere Wohnung sieht und die Erinnerung an die Liebe und die Freude, die Fini in den letzten fünf Jahren in seiner Wohnung gebracht hatte. Er erinnert sich an die kleine Lücke, die jetzt in seiner Wohnung ist, und beschreibt seine Hoffnung, dass Fini bald wieder kommt.

Man weiß erst, was man hatte, wenn man es verliert, heißt es. Wo früher so viel Liebe, Lachen, Laune war, ist jetzt eine Lücke . Ein emotionaler Resonanzraum, der sich mit Erinnerungen füllt.

Gerade lag Fini noch auf dem Rücken und mit gespreizten Hinterläufen präpotent auf meiner Couch, schon ist sie nur mehr ein haariger Abdruck auf dem Polster. Nein, der Waschbärterrier ist nicht in den Äther diffundiert, sondern beehrt bloß für ein paar Tage meineWährend also Videos von einer fröhlich herumtollenden Fini den Familien-Gruppenchat fluten, ist meine Wohnung erdrückend leer. Kein trappelnder Schatten, der mir von Raum zu Raum folgt.

Keine schwarzen Knopfaugen, die mich aus dem Verborgenen beim Duschen bespechteln, ja sogar die Luft riecht ekelhaft rein und frisch, so ganz ohne miniaturwölfische Abgase. Ich fühle mich wie eine Blindschleiche, der der Schwanz zu früh abgekoppelt wurde; jetzt nichts anderes als ein langgezogener Frosch mit Phantomschmerzen. Aber eine Lücke macht immer auch Platz für Neues. Für Erkenntnisse.

Für Reflexion. Erst jetzt, wo ich am Abgrund stehe und auf mich selbst zurückschaue, erkenne ich, wie gut Fini mich in den vergangenen fünf Jahren konditioniert hat. Schreitet der Abend fort, ertappe ich mich dabei, wie ich ihn künstlich in die Länge ziehe, um mich nicht zur letzten Gassi-Runde aufraffen zu müssen. Mühsam.

Nur um dann festzustellen, dass es gerade niemanden gibt, der einfordert, dass ich ihm bei Defäkieren assistiere. Traurig. Verlasse ich die Wohnung, taste ich meine Hosentaschen trotzdem nach entsprechenden Sackerln ab, aus purem Muskelgedächtnis. Schneide ich Käse, lege ich den Rand zur Seite oder lasse ihn gleichplumpsen.

Am nächsten Morgen liegt er immer noch da, weil ihn niemand mit geöffnetem Schlund aufgefangen hat. Und läutet die Türklingel, bekomme ich einen halben Herzinfarkt. In vorauseilendem Gehorsam, weil üblicherweise auf das moderate Klingeln ein alles andere als moderates Kläffen folgt. Ein leises „Huch!

“, rutscht mir mittlerweile automatisch aus der Lunge – irgendjemand muss das Fort schließlich mit Gebell verteidigen, wenn der vorsitzende Wachhund urlaubt. Wundern Sie sich also nicht, wenn in den nächsten Tagen eine verwirrte Frau in der Hundezone aufgegriffen wird, die verzweifelt den Ball ins Leere wirft. Fini, komm bald wieder, komm bald wieder nach Haus’





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