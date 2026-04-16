Finanzsektor: Streikdrohung nach festgefahrenen Tarifverhandlungen

Die fünfte Verhandlungsrunde für die Kollektivvertragsverhandlungen im österreichischen Finanzsektor endete erneut ohne Ergebnis. Die Gewerkschaft vida kritisiert die Blockadehaltung der Arbeitgeber und droht nun mit Arbeitskampfmaßnahmen, darunter Warnstreiks, falls kein verbessertes Angebot vorgelegt wird.

Die jüngste Verhandlungsrunde im österreichischen Finanzsektor ist nach dem fünften Versuch ohne Erfolg abgebrochen worden. Betroffen sind rund 68.000 Beschäftigte, deren Kollektivvertrag weiterhin keine Einigung gefunden hat. Die Gewerkschaft vida wirft den Arbeitgeber n eine hartnäckige Blockadehaltung vor und bereitet nun die Eskalation vor, um den Weg für Arbeitskampfmaßnahmen zu ebnen.

Die Verhandlungen sind auf einem Tiefpunkt angelangt, da die Positionen beider Seiten weit auseinanderliegen. Laut Angaben der Gewerkschaft liegt das aktuelle Angebot der Arbeitgeber bei einer Gehaltserhöhung von lediglich 2,3 Prozent, ergänzt durch einen Fixbetrag von 20 Euro und eine Einmalzahlung von 250 Euro. Aus Sicht der Arbeitnehmer ist dies angesichts der soliden Ertragslage der Branche und der aktuellen Inflation unzureichend. Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung der Gehälter, die über der rollierenden Inflation liegt, welche für die Verhandlungen mit 3,6 Prozent angesetzt wird. Wolfgang Pischinger, Chefverhandler der vida und Zentralbetriebsrat der Oberbank, zeigte sich enttäuscht: „Die anhaltende Ablehnung der Arbeitgeber auf einen angemessenen Abschluss verunmöglicht es, eine tragbare Lösung für beide Seiten zu finden. Unsere Aufgabe als Sozialpartner ist es, entlang der wirtschaftlichen Entwicklung der eigenen Branche zu agieren und eine Einigung am Verhandlungstisch zu erzielen.“ Auch Verhandlerin Anita Palkovich schloss sich dieser Kritik an: „Wenn Fakten keine Rolle mehr spielen und das einzige Argument darin besteht, Abschlüsse anderer Branchen als Rechtfertigung für ein niedriges Angebot zu verwenden, hat das wenig mit konstruktiven Verhandlungen zu tun.“ Die Gewerkschaft vida hat bereits auf diese festgefahrene Situation reagiert. Eine österreichweite Konferenz der Betriebsräte der Branche wurde einberufen, um das weitere Vorgehen zu planen. „In der kommenden Woche werden wir Betriebsversammlungen einberufen, um gemeinsam mit den Beschäftigten den Weg für weitere Maßnahmen freizumachen“, kündigte Pischinger an. Dies bedeutet, dass Arbeitskampfmaßnahmen, die von Aktionen in den Betrieben bis hin zu ersten Warnstreiks reichen können, nicht mehr ausgeschlossen werden. Palkovich betonte, dass diese Maßnahmen eine direkte Konsequenz der mangelnden Verhandlungsbereitschaft der Arbeitgeber seien. Die sechste Verhandlungsrunde ist für den 4. Mai angesetzt. Die Gewerkschaft vida wiederholt jedoch, dass sie eine Lösung am Verhandlungstisch bevorzugt. Dafür sei jedoch die Vorlage eines deutlich verbesserten Angebots seitens der Arbeitgeber unabdingbar. Sollte dies ausbleiben, steht der Finanzsektor vor einer ungewissen Zukunft mit drohenden Arbeitsniederlegungen, die die Dienstleistungen für Kunden und die allgemeine wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigen könnten. Die harte Haltung der Arbeitgeber scheint die Gewerkschaft zu immer drastischeren Schritten zu zwingen, was die Entschlossenheit der Arbeitnehmerseite unterstreicht, für ihre Forderungen einzustehen und eine gerechte Entlohnung zu erzielen, die der wirtschaftlichen Entwicklung und der gestiegenen Lebenshaltungskosten Rechnung trägt. Die nächste Verhandlungsrunde wird daher mit Spannung erwartet und könnte entscheidend für die zukünftige Arbeitsfrieden im Finanzsektor sein





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