FinanzOnline: Neue Regeln ab 1. Jänner 2027 mit ID Austria und Strafe bis 700 Euro

Ab 1. Jänner 2027 gelten neue FinanzOnline-Regeln: Die ID Austria wird zum Standard, und falsche Übermittlungswege können bis zu 700 Euro kosten.

Wer seine Steuerangelegenheiten in Österreich online erledigt, muss sich bei FinanzOnline ab 1. Jänner 2027 auf neue Vorgaben einstellen. Eine neue Verordnung legt fest, wie sich Nutzerinnen und Nutzer künftig beim Portal anmelden und wie sie Eingaben einreichen müssen. Ausgangspunkt ist die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt im September 2026.

Die ID Austria wird mit dem Inkrafttreten der Regelung zum Standard für die Anmeldung. Wer die Verordnung im Detail kennt, erkennt auch die Folgen bei Strafen und Fristen, die in den kommenden Jahren greifen. Die Änderungen betreffen Privatpersonen ebenso wie berufsmäßige Parteienvertreter.

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ID Austria wird bei FinanzOnline zum Standard

Die ID Austria ist ab dem 1. Jänner 2027 das zentrale Identifizierungsmittel für die Anmeldung bei FinanzOnline. Neben der ID Austria ist auch ein elektronisches Identifizierungsmittel aus einem anderen EU-Staat mit hohem Sicherheitsniveau zulässig.

Wer weiterhin klassische FinanzOnline-Zugangsdaten verwendet, benötigt künftig einen zweiten Authentifizierungsfaktor. Als Beispiel nennt die Verordnung einen Code aus einer Authentifizierungs-App. Damit soll die Anmeldung zusätzlich abgesichert werden.

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Ausnahmen bei klassischen Zugangsdaten

Neue klassische Zugangsdaten werden Privatpersonen künftig nur noch in Ausnahmefällen ausgestellt. Das ist etwa möglich, wenn jemand keine ID Austria erhalten kann. Ebenso greift die Ausnahme, wenn die Registrierung oder Verwendung der ID Austria unzumutbar ist.

Für berufsmäßige Parteienvertreter gelten laut Verordnung eigene Sonderregelungen. Bestehende Zugangsdaten von Privatpersonen sollen spätestens mit 1. Oktober 2029 außer Kraft gesetzt werden, sofern keine Ausnahme vorliegt. Eine frühere Deaktivierung ist möglich, wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass die betreffende Person bereits über eine ID Austria verfügt.

Die bisher mögliche schriftliche Anmeldung zu FinanzOnline per Fax entfällt. Damit bleibt für die Anmeldung künftig der elektronische Weg mit den neuen Identifizierungsmitteln übrig.

Strafe bis 700 Euro bei falschem Übermittlungsweg

Für rund 130 Arten von Eingaben schreibt die neue Verordnung eine bestimmte Funktion innerhalb von FinanzOnline vor. Diese Funktion muss künftig verwendet werden. Die allgemeine Funktion 'Sonstige Anbringen und Anfragen' darf nur genutzt werden, wenn keine eigene Übermittlungsfunktion vorgesehen ist.

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Die allgemeine Funktion ist außerdem zulässig, wenn Begründungen und Beilagen gesondert übermittelt werden müssen. Wer trotz einer vorherigen schriftlichen Aufforderung wiederholt den falschen Übermittlungsweg verwendet, kann eine Mutwillensstrafe von bis zu 700 Euro erhalten. Betroffen sind insbesondere Fälle, in denen eine elektronische Übermittlung verpflichtend ist und eine eigene Funktion bereitsteht.

Fristen, Papierformular und Vertretung im Überblick

Nicht alle müssen ihre Steuerangelegenheiten zwingend online erledigen. Die Arbeitnehmerveranlagung kann weiterhin auch mit dem Papierformular L 1 eingebracht werden. Zudem sieht die Verordnung Ausnahmen vor, wenn die elektronische Übermittlung unzumutbar ist, etwa bei fehlendem Internetanschluss oder einem gesperrten FinanzOnline-Zugang.

Wer seine Steuerangelegenheiten nicht selbst erledigen möchte, kann eine vertraute Person als unentgeltliche Vertretung in FinanzOnline einrichten. Diese Möglichkeit besteht seit Jänner 2026 für Personen, die ausschließlich Einkünfte aus einem Dienstverhältnis oder einer Pension beziehen. Die eigenen Zugangsdaten dürfen dafür nicht weitergegeben werden.

Die neue FinanzOnline-Verordnung ersetzt die bisherige Regelung aus dem Jahr 2006. Sie wurde im September 2026 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft.