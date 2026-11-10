FinanzOnline: ID Austria wird Pflicht, Fax-Login entfällt bis 2029

Ab 2029 gelten neue Regeln für FinanzOnline. Privatpersonen müssen sich über ID Austria anmelden. Fax-Zugang endet. Details zu Ausnahmen und Strafen.

Im neuen Jahr tritt eine weitreichende Verordnung in Kraft, die die Art und Weise, wie Bürgerinnen und Bürger auf das Portal FinanzOnline zugreifen, grundlegend verändert. Die österreichische Finanzverwaltung schaltet schrittweise die klassischen Zugangsdaten für Privatpersonen ab. Ziel dieser Maßnahme ist eine deutliche Erhöhung der IT-Sicherheit und die Harmonisierung der elektronischen Identität innerhalb des europäischen Raumes.

Einführung der ID Austria als Hauptzugangsweg

Künftig ist die ID Austria der primäre und vorrangige Zugangsweg zur Nutzung der digitalen Dienste der Steuerbehörde. Alle Privatpersonen, die ihre Steuerangelegenheiten online abwickeln möchten, sollen sich in Zukunft ausschließlich über diese verifizierte Identität einloggen. Damit wird ein einheitlicher, hoher Sicherheitsstandard gewährleistet, der den europäischen Richtlinien entspricht und Betrug effektiv vorbeugt. Nutzer müssen sich keine neuen Passwörter ausdenken, da die ID Austria bereits eine starke Verifizierung der Persönlichkeit darstellt.

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Daneben bleiben jedoch alternative Wege für den Zugang offen, die ebenfalls strengen Sicherheitskriterien genügen müssen. Personen, die ihren Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat haben, können eine elektronische Identität aus ihrem Heimatland nutzen. Voraussetzung dafür ist, dass diese ausländische ID einen vergleichbar hohen Sicherheitsstandard aufweist. Dies ermöglicht auch grenzüberschreitenden Steuerpflichtigen einen sicheren und nahtlosen Zugang zu ihren österreichischen Finanzdaten.

Vorausschauende Regeln für Zwei-Faktor-Authentifizierung

Wer aus bestimmten Gründen weiterhin auf klassische Zugangsdaten zurückgreift, muss zwingend eine zusätzliche Sicherheitsstufe durchlaufen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist bereits seit dem 1. Oktober 2025 für diese Anmeldemethode verpflichtend. Das bedeutet, dass neben dem Passwort regelmäßig ein dynamischer Code aus einer Authenticator-App eingegeben werden muss. Dieser Schritt dient dazu, unbefugten Zugriff selbst bei kompromittierten Passwörtern zu verhindern.

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Dieser Mehraufwand entfällt vollständig für Nutzer, die sich mit der ID Austria anmelden. Da die Identifikation über die ID Austria per Definition den höchsten Authentifizierungsanforderungen genügt, ist hier kein zusätzlicher Code oder Sicherheitsfaktor nötig. Die Verwaltung betrachtet die Nutzung der ID Austria als den sichersten Weg, da sie direkt an den amtlichen Personalausweis oder den Reisepass gekoppelt ist und biometrische Daten berücksichtigt.

Auslaufende Fax-Zugänge und konkrete Stichtage

Neben den digitalen Logins wird auch die alteingesessene Möglichkeit, über das Fax mit der Finanzbehörde zu kommunizieren, schrittweise abgeschafft. Bisher war es möglich, bestimmte Formulare und Anbringen per Fax einzureichen. Mit der neuen Verordnung entfällt diese Option endgültig. Die Einführung der neuen Regelung erfolgt dabei nicht von heute auf morgen, sondern soll schrittweise bis zum 1. Oktober 2029 umgesetzt werden.

Bis zu diesem Stichtag 2029 behalten bestehende Zugangsdaten für Privatpersonen weiterhin ihre Gültigkeit. Nach diesem Datum werden sie jedoch automatisch außer Kraft gesetzt, sofern keine gesetzlich definierte Ausnahme vorliegt. Dieser Übergangszeitraum soll Nutzern genug Zeit geben, sich auf die neue digitale Infrastruktur vorzubereiten und die erforderlichen technischen Hürden für die ID Austria zu nehmen. Die Behörde betont, dass dieser Schritt die Effizienz der Verwaltung steigert und Papierverfahren reduziert.

Seltene Ausnahmen und Strafen bei Fehlverhalten

Nicht jeder Bürger kann die ID Austria nutzen oder soll dies zumutbar finden. Es gibt klare Ausnahmeregeln für Fälle, in denen die Erteilung oder Nutzung der digitalen ID aus technischen oder gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Ebenso sind berufsmäßige Vertreter, wie etwa Steuerberater oder Rechtsanwälte, von der allgemeinen Schließung der klassischen Logins ausgenommen. Diese Professionellen behalten ihren Zugang, da sie im Auftrag ihrer Mandanten handeln und spezialisierte Schnittstellen nutzen.

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Zusätzlich verschärft das Finanzministerium die Regeln für die Nutzung der Funktion "Sonstige Anbringen und Anfragen" in FinanzOnline. Diese Funktion darf nur noch dann genutzt werden, wenn es keine spezialisierte Formulare für das Anliegen gibt oder wenn Begründungen und Beilagen separat übermittelt werden müssen. Wer diese Regel missachtet und das System mehrmals falsch nutzt, muss mit einer Mutwillensstrafe von bis zu 700 Euro rechnen. Diese Sanktion soll willkürliches oder unsachgemäßes Verhalten im digitalen Raum unterbinden und die Qualität der Kommunikation mit der Behörde sicherstellen.