FinanzOnline 2027: ID Austria wird Pflicht für Online-Zugang

Ab 2027 gelten neue Regeln für FinanzOnline. Klassische Zugangsdaten für Privatpersonen entfallen schrittweise bis 2029. ID Austria wird zum Standard.

Das österreichische Finanzministerium hat die zukünftige Nutzung der Online-Plattform FinanzOnline grundlegend reformiert. Die neue FinanzOnline-Verordnung wurde bereits im September 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet. Sie tritt offiziell mit dem 1. Jänner 2027 in Kraft und löst die seit 2006 geltende Regelung ab. Für alle Bürgerinnen und Bürger, die ihre Steuerangelegenheiten bisher über das Internet abwickeln, bedeutet dies einen tiefgreifenden Wandel in der digitalen Identifikation.

Neue Sicherheitsstandards ersetzen alte Zugänge

Ab dem Jahr 2027 stehen den Nutzern drei verschiedene Wege zur Authentifizierung zur Verfügung. Zum einen kann die ID Austria genutzt werden, welche als europaweit anerkannte elektronische Identität gilt. Zum anderen sind Anmeldeverfahren aus anderen EU-Staaten mit entsprechend hohem Sicherheitsniveau zulässig. Eine dritte Option bleibt die Nutzung klassischer Zugangsdaten in Kombination mit einer verpflichtenden Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die ID Austria ist dabei der bevorzugte Weg, da sie keinen zusätzlichen Sicherheitscode für jeden Login-Vorgang erfordert. Im Gegensatz dazu ist bei herkömmlichen Logins ein zweiter Faktor seit dem 1. Oktober 2025 bereits zwingend erforderlich.

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Ende klassischer Logins für Privatpersonen abgezeichnet

Die Ära der klassischen FinanzOnline-Zugangsdaten für Privatpersonen nähert sich ihrem Ende. Es werden ab 2027 grundsätzlich keine neuen Zugangsdaten mehr ausgestellt. Ausnahmen von dieser Regel sind nur sehr eingeschränkt vorgesehen. Diese gelten ausschließlich für Personen, die aus triftigen Gründen keine ID Austria erhalten können. Ein weiterer Grund ist, dass die Registrierung oder Nutzung der ID Austria für die betreffende Person nicht zumutbar ist. Wer bereits über klassische Zugangsdaten verfügt, darf diese vorerst weiterbenutzen. Dennoch ist mit einer schrittweisen Deaktivierung zu rechnen.

Der wichtigste Stichtag für diesen Prozess ist der 1. Oktober 2029. Ab diesem Datum sollen die bestehenden Zugänge der Privatkunden außer Kraft gesetzt werden. Dies gilt, sofern keine der genannten Ausnahmeregeln greift. Das Finanzamt hat das Recht, Zugänge auch vor diesem Termin zu deaktivieren. Dies erfolgt, sobald dem Amt bekannt wird, dass die betreffende Person bereits über eine aktive ID Austria verfügt. Zudem entfällt die Möglichkeit, Anträge künftig per Fax an das Finanzamt zu senden. Dieser Weg war bisher eine gängige Alternative zur rein digitalen Abwicklung.

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Mutwillige Fehlübermittlungen werden bestraft

Neben der Login-Struktur ändern sich auch die Regeln für die Übermittlung von Dokumenten. Die neue Verordnung schreibt für rund 130 Arten von Eingaben vor, welche spezifische Funktion innerhalb von FinanzOnline zu nutzen ist. Die alte Funktion "Sonstige Anbringen und Anfragen" darf nur noch als Ausweg dienen. Sie ist nur dann erlaubt, wenn keine spezifische Funktion existiert oder besondere Begründungen vorliegen. Wer wiederholt den falschen Weg wählt, riskiert rechtliche Konsequenzen.

Für die Nichteinhaltung der vorgesehenen Übermittlungsmuster sind Mutwillensstrafen von bis zu 700 Euro vorgesehen. Diese Strafe wird nicht automatisch bei einem einfachen Fehler verhängt. Eine Strafe droht erst, wenn das Finanzamt zuvor eine schriftliche Aufforderung zur korrekten Nutzung versendet hat. Dennoch wird erneut der falsche Kanal gewählt. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen eine gesetzliche Pflicht zur elektronischen Übermittlung besteht. Die Papierform bleibt jedoch weiterhin eine sichere Option für bestimmte Steuererklärungen.

Umstellung auf ID Austria: Praxis und Alternativen

Die Arbeitnehmerveranlagung kann weiterhin auch in Papierform eingereicht werden. Hierfür steht das Formular L1 zur Verfügung. Für die digitale Anmeldung empfiehlt sich jedoch die ID Austria. Die Registrierung ist kostenlos und steht ab dem 14. Lebensjahr offen. Die Beantragung erfolgt unter anderem bei Passbehörden, zahlreichen Gemeinden sowie Landespolizeidirektionen. Auch eine Terminvereinbarung beim Finanzamt ist möglich. Als Ausweise werden ein amtlicher Lichtbildausweis und ein Smartphone benötigt.

Für die spätere Nutzung ist ein Smartphone nicht zwingend erforderlich. Alternativ kann ein FIDO-Sicherheitsschlüssel erworben werden. Dieser kostet je nach Modell ungefähr 30 bis 70 Euro. Wer Schwierigkeiten mit digitalen Wegen hat, kann eine Vertrauensperson bevollmächtigen. Seit dem 1. Jänner 2026 besteht in FinanzOnline die Möglichkeit einer unentgeltlichen Vertretung. Diese Regelung richtet sich an Personen mit Einkünften aus einem Dienstverhältnis oder einer Pension. Die eigenen Zugangsdaten dürfen dabei nicht einfach weitergegeben werden. Die Vertretung muss korrekt eingerichtet werden. Für Steuerpflichtige in Vorarlberg gelten dieselben bundesweiten Bestimmungen wie im gesamten restlichen Österreich. Wer bereits die ID Austria nutzt, muss wegen der neuen Regeln grundsätzlich nichts umstellen.