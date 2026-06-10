Der Finanzminister selbst zweifelt nun an der Realisierbarkeit des von ihm vorgestellten Budgets für die Jahre 2027 und 2028. Dies ist umso mehr verwunderlich, da kein Wirtschaftsforscher eine verbindliche Prognose für diesen Zeitraum stellen kann.

Der Finanzminister selbst zweifelt nun daran, dass das von ihm vorgestellte Budget für die Jahre 2027 und 2028 halten wird. Dies ist umso mehr verwunderlich, da kein Wirtschaftsforscher eine verbindliche Prognose für diesen Zeitraum stellen kann.

Die Prognosen von Kartenlegern, Glaskugellesern und anderen Zauberern werden genauso sehr oder so wenig wie jene des Finanzministers gehört werden. In März hatte der Finanzminister noch betont, dass die Idee eines Doppelbudgets sehr gut sei. Seither hat sich jedoch nichts geändert. Der Kriegsherr Donald Trump verkündet der Welt regelmäßig, dass der Krieg in ein paar Tagen zu Ende sein wird, aber dies könnte schiefgehen.

Wir träumen mit dem Finanzminister, dass seine Rechnung aufgeht - sie kostet uns jedoch bereits bei seiner optimistischen Einschätzung mehr als genug





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