Finanzminister Marterbauer verteidigt Sparmaßnahmen im Doppelbudget 2027/2028

In einem ausführlichen Interview mit der ZiB 2 erläuterte Finanzminister Markus Marterbauer die Notwendigkeit weitreichender Budgetkürzungen, steuerliche Anpassungen und den Umgang mit wirtschaftlichen Risiken.

Nach seiner umfassenden Budgetrede im Nationalrat, die rund 90 Minuten in Anspruch nahm, trat Finanzminister Markus Marterbauer am Mittwochabend als Gast in der Sendung ZiB 2 auf, wo er einem kritischen Interview mit Martin Thür gegenüberstand.

Im Zentrum des Gesprächs stand die Ausarbeitung und die geplante Umsetzung des Doppelbudgets für die Jahre 2027 und 2028. Dieses Budget ist geprägt von einem massiven Kurswechsel hin zu weitreichenden Sparmaßnahmen, die der Minister als zwingend erforderlich bezeichnete. Auf die kritische Frage nach der langfristigen Haltbarkeit dieser finanziellen Planungen antwortete Marterbauer, dass er derzeit davon ausgehe, dass die kalkulierten Zahlen Bestand haben würden.

Er betonte jedoch, dass diese Stabilität maßgeblich davon abhänge, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in einem Rahmen bewege, der den aktuellen Prognosen des Wifo entspricht. Gleichzeitig räumte er ein, dass unvorhersehbare globale Ereignisse niemals vollständig ausgeschlossen werden könnten. In diesem Zusammenhang verwies er explizit auf die Unwägbarkeiten, die mit einer möglichen Präsidentschaft von Donald Trump einhergehen könnten, was die Planungssicherheit zusätzlich erschwere.

Obwohl ein expliziter finanzieller Sicherheitspuffer in der Form eines Reservetopfes nicht vorgesehen sei, argumentierte der Finanzminister, dass ausreichend gestalterischer Spielraum vorhanden sei, um flexibel auf neue und unvorhergesehene Situationen reagieren zu können. Martin Thür konterte dies mit Verweisen auf Gabriel Felbermayr, den Chef des Wifo, der ein zusätzliches Sicherheitspolster gefordert habe, sowie auf die Bedenken von Industrievertretern, die eine Nachverhandlung des Budgets bereits im Herbst für wahrscheinlich hielten.

Marterbauer sah hierfür jedoch keinen Anlass und bekräftigte seine Sichtweise hinsichtlich der vorhandenen Flexibilität. Ein weiterer wesentlicher Punkt des Gesprächs war die Senkung der Lohnnebenkosten, welche Marterbauer als strategisch wichtig für den Faktor Arbeit bewertete. Diese Maßnahme solle nicht nur positive ökonomische Effekte erzielen, sondern auch die allgemeine Stimmung in der Wirtschaft verbessern und die komplexen Kollektivvertragsverhandlungen erleichtern. Der Minister betonte, dass dieses Ergebnis das Resultat langwieriger und intensiver Verhandlungen sei und er alles verteidige, was im Budget festgehalten wurde.

In Bezug auf die Gegenfinanzierung durch die Bundesländer zeigte er sich optimistisch, dass man gemeinsam eine tragfähige Lösung finden und diese zeitnah präsentieren werde. Auch die Kritik von Experten an der ausbleibenden Intervention bei den Pensionen wurde thematisiert. Hier entgegnete der Finanzminister, dass in der aktuellen Legislaturperiode bereits Maßnahmen implementiert wurden, die zu Einsparungen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro im Pensionssystem führten. Aus seiner Sicht stelle dies einen angemessenen und signifikanten Beitrag zur Haushaltskonsolidierung dar.

Besondere Aufmerksamkeit galt den Kürzungen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes, die trotz anhaltend hoher Treibhausgasemissionen vorgenommen werden. Marterbauer rechtfertigte diese Reduktionen damit, dass viele der umfangreichen Förderprogramme der vergangenen Jahre, wie etwa die Zuschüsse für den Austausch von Heizkesseln, nun auslaufen würden. Parallel dazu verwies er auf neue gesetzliche Initiativen wie das Elektrizitätswirtschaftsgesetz und das geplante Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, welche die strategische Ausrichtung künftig prägen sollen.

Ein weiteres kontroverses Thema war die geplante Senkung der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel ab Juli, die durch eine neue Abgabe auf Online-Pakete gegenfinanziert werden soll. Auf die Frage, ob sich die Entlastung bei den Lebensmitteln durch die Paketgebühr nicht wieder aufhebe, widersprach der Minister vehement. Er argumentierte, dass vor allem einkommensschwache Haushalte von günstigeren Lebensmitteln profitieren würden, während die Paketabgabe andere Konsumbereiche treffe.

Zudem sah er darin eine Chance, den stationären Handel gegenüber dem Import von Waren aus China zu stärken. Er grenzte diesen Ansatz scharf von der Politik der FPÖ ab, die eine generelle Steuersenkung fordere, was seiner Meinung nach in ein massives Budgetdefizit führen würde. Abschließend ging Marterbauer auf seine Äußerungen zum sogenannten desaströsen Erbe ein, welche innerhalb der eigenen Koalition für Diskussionen gesorgt hatten.

Er stellte klar, dass zwar einzelne Maßnahmen früherer Regierungen sinnvoll gewesen sein könnten, das Hauptproblem jedoch in der mangelnden Finanzierung vieler dieser Projekte gelegen habe. Als Beispiel nannte er erneut die Klimaförderungen. Die aktuelle Regierung müsse diese Versäumnisse nun Schritt für Schritt beheben, was zwar eine unangenehme, aber notwendige Aufgabe darstelle. Marterbauer zeigte sich überzeugt, dass die Bevölkerung bereit sei, Sparmaßnahmen mitzutragen, sofern diese als gerecht empfunden würden und einem übergeordneten, sinnvollen Ziel dienten





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