Finaler Showdown in der Bundesliga: LASK jagt die Meisterschaft bei Austria Wien

Am letzten Spieltag der Saison kämpft der LASK um den Meistertitel, während Austria Wien um den vierten Tabellenplatz und die Vermeidung von Play-offs ringt.

Der 32. und damit letzte Spieltag der österreichischen Fußball- Bundesliga steht bevor und verspricht eine dramatische Auflösung. Im Zentrum des sportlichen Interesses steht die Begegnung zwischen Austria Wien und dem LASK , bei der es für die Gäste aus Linz um nichts Geringeres als die Entscheidung über den Meistertitel geht.

Die Entwicklung des LASK in dieser Saison ist bemerkenswert und gleicht fast schon einer sportlichen Sensation. Noch im Oktober befand sich die Mannschaft auf einem enttäuschenden vorletzten Tabellenplatz, doch unter der Leitung von Trainer Didi Kühbauer gelang eine Aufholjagd, die nun kurz vor ihrem krönenden Abschluss steht. Sollten die Linzer heute triumphieren, könnten sie den Titel fixieren und damit eine historische Leistung erbringen, die an den Double-Coup aus dem Jahr 1965 erinnert.

Torhüter Lukas Jungwirth betonte in diesem Zusammenhang, dass die gesamte Mannschaft bereits jetzt Geschichte geschrieben habe und es nun gelte, das nächste Kapitel dieses Erfolgsbuches zu verfassen. Die Fokussierung innerhalb des Teams sei extrem hoch, da man in dieser finalen Phase alles investieren wolle, um das große Ziel endgültig zu erreichen. Auf der anderen Seite steht die Austria Wien, für die es am Ende der Saison ebenfalls um essenzielle Weichenstellungen geht.

Die Violetten haben ein klares Ziel: Nur ein Sieg im eigenen Stadion garantiert ihnen den vierten Tabellenplatz und sichert sie somit vor ihrem Erzrivalen Rapid Wien ab. Darüber hinaus besteht bei einem entsprechenden Ausrutschen von Red Bull Salzburg sogar noch eine theoretische Chance auf den dritten Platz. Ein Misserfolg hingegen würde eine unangenehme Saisonverlängerung in Form der Europacup-Play-offs bedeuten, was der Verein unbedingt vermeiden möchte.

Die Entschlossenheit ist in den Reihen der Wiener spürbar, insbesondere Offensivspieler Sanel Saljic machte deutlich, dass es ein absolutes Tabu sei, wenn der LASK die Meisterschaft im Wiener Stadion feiern sollte. Trainer Stephan Helm setzt auf einen mutigen Auftritt und möchte die Stärken des Gegners durch eine aggressive Spielweise neutralisieren.

Er hofft auf die Unterstützung der eigenen Fans, um gemeinsam ein letztes Highlight der Spielzeit zu setzen, wobei er sich auf einen positiven Trend aus den letzten Partien gegen Hartberg und Rapid stützt. Die personelle Situation stellt beide Teams vor Herausforderungen, wobei die Austria Wien vermutlich die schwerere Last zu tragen hat. Mit dem Abwehrchef Aleksandar Dragovic fehlt den Violetten ein zentraler Anker in der Defensive, da dieser gelbgesperrt ist.

Die Statistik zeigt deutlich, dass die Austria in allen drei Saisonpartien, in denen Dragovic nicht im Kader stand, eine Niederlage hinnehmen musste. Trainer Helm versucht diesen Ausfall jedoch positiv zu framen und sieht darin einen zusätzlichen Ansporn für den Rest der Mannschaft, die Lücke zu schließen. Der LASK hingegen muss auf seinen Topscorer Moses Usor verzichten, der aufgrund einer Knieverletzung ausfällt. Trotz dieses Verlusts gilt das Team aus Linz momentan als die formstärkste Einheit der Liga.

Helm räumte ein, dass Didi Kühbauer es meisterhaft versteht, das vorhandene Potenzial seiner Spieler auszuschöpfen. Taktisch bereitet sich der LASK auf einen kompakten Block der Wiener vor, was laut Offensivspieler Krystof Danek viel Geduld und eine hohe Effizienz bei der Verwertung der Torchancen erfordern wird. Die Saisonbilanz spricht deutlich für die Oberösterreicher, die bereits beide Heimspiele gewannen, während das einzige Aufeinandertreffen in Wien mit einem Unentschieden endete





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesliga LASK Austria Wien Meisterschaft Didi Kühbauer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Herzschlagfinale in Wien: Die Statistik spricht für den LASK als MeisterLINZ. Zum dritten Mal in Folge fällt die Titelentscheidung in der Fußball-Bundesliga erst in der letzten Runde. Leader LASK kämpft im Fernduell mit Sturm Graz um das Double, die Grazer um die abermalige erfolgreiche Titelverteidigung.

Read more »

Dragovic: „Auf der Tribüne bin ich nervöser“Abwehrboss Aleksandar Dragovic fehlt der Wiener Austria am Sonntag (14.30) daheim in der letzten Runde gegen den LASK gesperrt. Der Routinier hat ...

Read more »

„LASK kann herunterstürzen – und das kann wehtun“Wer wird österreichischer Fußballmeister? Der LASK oder Sturm haben am Sonntag die Chance dazu. Während viele die Linzer fast schon am Ziel wähnen, ...

Read more »

Lask-Fan Günther Lainer: »Fußball ist eine Ersatzreligion!«Kabarettist Günther Lainer spricht über Lask, Linz, Kühbauer, Schwarz-Weiß, Sinn der 'Wuchtl' und die große Titelchance. »Dass ich das noch erlebe.«

Read more »