Der Publikumsliebling des Votings wird bei der Finalshow gekürt und erhält ein exklusives Trachtenoutfit von Landhausmode Lenz.

Die Vorfreude auf die finale Mitbestimmung der Community hat das gesamte Publikum seit Wochen im Bann gehalten. In den vergangenen Tagen haben sich tausende Zuschauer über die Online‑Plattform registriert und ihre Stimmen für die Kandidaten abgegeben, die sie für die endgültige Auszeichnung als Publikumsliebling parat hatten.

Jeder Klick war ein Zeichen lautstäriger Unterstützung, und die Community hat damit einen klaren Bedarf an interaktiven Namensverleihungen signalisieren können. Hier steht nicht allein die künstlerische Leistung der Künstlerinnen und Künstler auf dem Prüfstand - die Popularität entscheidet zusammen mit der Jury für den Spitzenplatz. Die Preisverleihung des Publikumslieblings ist mit einer Besonderheit gespickt: Der gewinnende Kandidat erhält nicht nur den goldenen Titel, sondern auch ein traditionelles Trachtenoutfit aus der neuesten Kollektion der renommierten Marke Landhausmode Lenz.

Die Marke ist seit vielen Jahren im Fokus von Designern, die modernistische Elemente mit österreichischen Trachtmustern kombinieren. Ein Outfit, das aus hochwertigen Kaschmirstoffen gefertigt und in regionalen Motiven verziert ist, wird dem Gewinner nachhaltig für seine Auftrittstage auf der Finalshow einen einzigartigen Look verleihen. Die zentrale Bekanntgabe findet abends während der stattfindenden Finalshow statt, die für Gäste und Live‑Zuschauer gleichzeitig als Bühne ausgerichtet ist.

Während der Show wirkt die Stimme der Jury als Bestandteil des Entscheidungsprozesses, doch darüber hinaus erhebt die Stimme der VOL.AT‑Community mit einem zusätzlichen Bonus das Finale zu einer komplementären Veranstaltung, welche Publikum und juristische Expertise harmonisch verbindet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon mehrere Episoden auf der Plattform gezeigt haben, dürfen sich in diesem Abend, in dem die Wanderung durch die Themen der Kultur, München und der offenen Vielfalt gefeiert wird, mit einer Auszeichnung belohnen lassen





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