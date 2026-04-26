Final Fantasy XIV: 'Evercold' – Neue Erweiterung mit 'Evangelion'-Crossover und Switch 2-Version angekündigt

Square Enix hat die Erweiterung 'Evercold' für Final Fantasy XIV vorgestellt. Sie bringt ein neues Kampfsystem, eine vierte Splitterwelt, ein Crossover mit 'Neon Genesis Evangelion' und eine Version für die Nintendo Switch 2.

Square Enix hat auf seiner Präsentation die kommende Erweiterung ' Evercold ' für das beliebte Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV enthüllt. Die Ankündigung markiert einen neuen Abschnitt in der fortlaufenden Geschichte des Spiels und verspricht tiefgreifende Veränderungen sowie eine Erweiterung des Spielerlebnisses.

Der erste Trailer gab einen kurzen, aber vielversprechenden Einblick in die kommende Handlung, die Spieler in eine bisher unbekannte vierte Splitterwelt führen wird. Dort erwarten sie neue Abenteuer, die nahtlos an die bisherigen Ereignisse anknüpfen. Obwohl konkrete Details zur Story noch unter Verschluss gehalten werden, deuten die gezeigten Bilder auf eine drastisch veränderte Umgebung und neue, herausfordernde Konflikte hin. Ein zentraler Fokus der Präsentation lag auf der umfassenden Überarbeitung des Kampfsystems.

Produzent Naoki Yoshida kündigte die Einführung von zwei parallel existierenden Modi an: den 'Reborn'-Modus, der sich eng an das bisherige System anlehnt und den bekannten Mechaniken treu bleibt, und den 'Evolution'-Modus, der stärker auf die individuellen Stärken und Besonderheiten der einzelnen Klassen eingeht. Neue Jobs, die mit 'Evercold' eingeführt werden, werden exklusiv in diesem neuen Modus spielbar sein, was eine strategische Tiefe und neue Möglichkeiten für die Charakterentwicklung verspricht.

Die Erweiterung 'Evercold' wird auch in Bezug auf den Umfang des Spiels deutlich nachlegen. Die maximale Stufe der Charaktere wird von 100 auf 110 erhöht, und Spieler können sich auf neue Städte, weitläufige Regionen und eine Vielzahl neuer Gegner freuen.

Darüber hinaus werden zusätzliche Dungeons, anspruchsvolle Prüfungen und eine neue Raid-Serie implementiert, die den Herausforderungen für erfahrene Spieler gerecht werden. Um das Angebot zu vervollständigen, sind zwei neue Rollen geplant: ein robuster Verteidiger, der die Gruppe schützt, und ein physischer Fernkampf-Angreifer, der aus der Distanz Schaden verursacht. Neben diesen Kerninhalten werden auch Anpassungen am PvP-System, der Ausrüstung und den Möglichkeiten zur Charaktergestaltung vorgenommen, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern und zu optimieren.

Ein besonders aufsehenerregendes Highlight der Präsentation war die Ankündigung eines außergewöhnlichen Crossovers mit dem Kult-Anime 'Neon Genesis Evangelion'. Unter dem Titel 'Ghosts of Desire' wird eine Allianz-Raid-Serie entstehen, die auf der Welt und den Charakteren des Anime basiert. Diese Zusammenarbeit wurde in Partnerschaft mit dem Studio khara realisiert, das für die Produktion von 'Neon Genesis Evangelion' verantwortlich ist. Yoshida betonte, dass das Ziel darin besteht, zwei Welten zu verbinden, die seit Jahren von Millionen von Fans geschätzt werden.

Der Anime, der erstmals 1995 ausgestrahlt wurde, gilt bis heute als einflussreich und prägt weiterhin kreative Projekte. Parallel zur Ankündigung der Erweiterung wurden auch kurzfristige Inhalte für Final Fantasy XIV angekündigt. Mehrere Updates bis zum Herbst 2026 sollen neue Missionen, Gebiete und Systeme ins Spiel bringen, um die Spieler bei der Stange zu halten. Der nächste große Patch wird bereits am 28.

April veröffentlicht und erweitert die Hauptgeschichte des Spiels weiter. Eine weitere wichtige Änderung betrifft den Einstieg für neue Spieler. Die kostenlose Testversion wird ebenfalls am 28. April erweitert und umfasst künftig auch die Erweiterung 'Shadowbringers'.

Dadurch erhalten neue Spieler Zugriff auf eine noch größere Menge an Inhalten bis Patch 5.58, was den Einstieg in die Welt von Final Fantasy XIV erheblich erleichtert. Laut Angaben von Square Enix zählt das Spiel inzwischen mehr als 30 Millionen registrierte Nutzer weltweit, was seine anhaltende Popularität und den Erfolg des Entwicklers unterstreicht.

Zum Abschluss der Präsentation wurde eine aufregende Neuigkeit für Nintendo-Fans bestätigt: Eine Version von Final Fantasy XIV für die kommende Nintendo Switch 2 soll im August 2026 erscheinen. Vor dem offiziellen Start ist eine Testphase geplant, um die Stabilität der Server zu gewährleisten und sicherzustellen, dass das Spiel auf der neuen Konsole reibungslos läuft. Das Ziel ist es, noch mehr Spieler zusammenzubringen, unabhängig von der gewählten Plattform.

Mit 'Evercold' setzt Square Enix seinen langfristigen Kurs für Final Fantasy XIV fort und verspricht eine Zukunft voller spannender Abenteuer und Innovationen. Viele Details bleiben zwar noch offen, doch eines ist sicher: Die Entwickler planen tiefgreifende Änderungen, die sowohl erfahrene Spieler als auch Neueinsteiger begeistern werden





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