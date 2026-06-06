Final Fantasy VII Revelation angekündigt: Das Finale der Remake-Reihe kommt 2027

Square Enix hat Final Fantasy VII Revelation als dritten und abschließenden Teil der Remake-Reihe angekündigt. Das Spiel erscheint im Frühjahr 2027 zeitgleich für mehrere Plattformen und bringt eine große offene Welt, neue Charaktere und erweiterte Kampfsysteme.

Fast drei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des Originals von Final Fantasy VII steht das Finale der Neuauflage fest. Mit Final Fantasy VII Revelation wurde der dritte und abschließende Teil der Remake -Reihe angekündigt.

Das Spiel soll im Frühjahr 2027 erscheinen und markiert gleichzeitig das 30-jährige Jubiläum des ursprünglichen Titels. Mit diesem neuen Titel endet ein Projekt, das bereits vor mehreren Jahren begann. Den Auftakt bildete Final Fantasy VII Remake im Jahr 2020, gefolgt von Final Fantasy VII Rebirth. Nun soll Final Fantasy VII Revelation die Geschichte rund um Cloud, Tifa, Aerith, Barret und ihre Mitstreiter zu Ende erzählen.

Erstmals erscheint ein neuer Hauptteil der Remake-Saga zeitgleich für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC. Während der Präsentation beim Summer Game Fest zeigten Regisseur Naoki Hamaguchi und Synchronsprecher Matt Mercer den ersten Trailer zum Spiel. Gleichzeitig wurden umfangreiche Spielszenen vorgestellt, die einen Ausblick auf die neue Spielwelt und die kommenden Inhalte geben. Die Handlung setzt nach den Ereignissen des Vorgängers an.

Die Gruppe um Cloud Strife befindet sich in einer Welt, die kurz vor ihrer Vernichtung steht. Während die Helden den mächtigen Sephiroth verfolgen, droht die gewaltige Magie Meteor den gesamten Planeten zu zerstören. Unterstützt von ihren Verbündeten starten die Figuren an Bord des Luftschiffs Highwind zu ihrer wohl wichtigsten Mission. Besonders auffällig ist dabei die deutlich größere Freiheit bei der Erkundung.

Nach Angaben von Square Enix kann der gesamte Planet mit dem legendären Luftschiff bereist werden. Spieler sollen nahezu überall landen oder mit dem Fallschirm abspringen können. Der Wechsel zwischen Flug und Bodenerkundung erfolgt dabei ohne Unterbrechungen. Gleichzeitig wird die Welt von zahlreichen Krisen erschüttert, sodass sich die Gruppe aufteilen muss, um verschiedenen Regionen zu helfen.

Die Entwickler versprechen außerdem Entscheidungen, die Auswirkungen auf einzelne Figuren und deren Geschichten haben können. Damit soll die Reise persönlicher werden und den Verlauf bestimmter Handlungsstränge beeinflussen. Auch das Kampfsystem wird erneut erweitert. Bereits die beiden Vorgänger kombinierten actionreiche Kämpfe mit taktischen Elementen.

In Final Fantasy VII Revelation können Spieler weiterhin zwischen Echtzeit-Action und einem taktischeren Spielstil wechseln. Neu sind zusätzliche Fähigkeiten sowie weitere spielbare Charaktere. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem Vincent Valentine und Cid Highwind. Vincent setzt auf Schusswaffen und besondere Verwandlungen, während Cid als Nahkämpfer mit seiner Lanze in die Schlacht zieht.

In der Präsentation wurden zudem erstmals Spielszenen mit beiden Figuren gezeigt. Neu eingeführt wird außerdem das sogenannte WEAR-System. Dabei verändern verschiedene Outfits nicht nur das Aussehen der Charaktere, sondern schalten auch neue Kampffähigkeiten frei. Die Entwickler orientieren sich dabei an klassischen Rollen und Berufen aus der langen Geschichte der Final Fantasy-Reihe.

Producer Yoshinori Kitase betonte in seiner Stellungnahme die besondere Bedeutung des Projekts. Final Fantasy VII, das 1997 erstmals veröffentlicht wurde, ist seit vielen Jahren bei den Fans beliebt und hat sich seitdem zu einer Legende entwickelt. Das Final Fantasy VII-Remake-Projekt, das 2020 mit der leidenschaftlichen Unterstützung aller begann, erreicht mit Final Fantasy VII Revelation endlich seinen krönenden Abschluss. Auch Regisseur Naoki Hamaguchi sprach von einem emotionalen Meilenstein.

Ich bin überglücklich, Final Fantasy VII Revelation ankündigen zu dürfen, das im Frühjahr 2027 zeitgleich auf allen Plattformen erscheinen wird. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Fans für die jahrelange Unterstützung der Serie. Creative Director Tetsuya Nomura erklärte, das Ziel sei gewesen, die vielen unterschiedlichen Geschichten und Erweiterungen des Final Fantasy VII-Universums in einem gemeinsamen Abschluss zusammenzuführen. Dadurch solle die Remake-Reihe einen endgültigen Schlusspunkt erhalten.

Für Besitzer der beiden Vorgängerspiele gibt es zudem kleine Extras. Wer Speicherdaten von Final Fantasy VII Remake Intergrade besitzt, erhält die Beschwörungs-Materia Chocobo & Moogle. Spieler mit Speicherdaten von Final Fantasy VII Rebirth bekommen die BeschwörungsMateria Phönix. Mit der Ankündigung endet für viele Fans eine jahrelange Wartezeit.

Gleichzeitig beginnt nun der Countdown auf den Abschluss einer der bekanntesten Geschichten der Videospielgeschichte. Ob Final Fantasy VII Revelation die hohen Erwartungen erfüllen kann, wird sich allerdings erst im Frühjahr 2027 zeigen. Fest steht bereits jetzt: Für Square Enix ist das Spiel weit mehr als nur eine Fortsetzung. Es soll den Schlusspunkt unter eine Geschichte setzen, die Spieler seit fast drei Jahrzehnten begleitet





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Final Fantasy VII Remake Revelation Square Enix Spielankündigung

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