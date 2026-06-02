Final Fantasy VII Rebirth im Test: Ein Meisterwerk auf der Nintendo Switch 2

Der Test von Final Fantasy VII Rebirth auf der Nintendo Switch 2 zeigt, dass das ambitionierte Rollenspiel auch auf der neuen Konsole überzeugt. Mit einer offenen Welt, packender Story und taktischem Kampfsystem setzt es neue Maßstäbe.

Eines der größten Rollenspiel e der jüngsten Jahre, Final Fantasy VII Rebirth, hat den Sprung auf Nintendos neuer Konsole geschafft. Der Test zeigt fast nur Stärken.

Das Spiel setzt direkt nach den Ereignissen von Final Fantasy VII Remake ein. Cloud Strife, Tifa Lockhart, Aerith Gainsborough, Barret Wallace und ihre Begleiter verlassen die Metropole Midgar und betreten die weite Welt außerhalb der Stadtgrenzen. Dieser Schritt verdeutlicht den größten Unterschied zum Vorgänger. Während sich Remake über weite Strecken auf vergleichsweise lineare Gebiete konzentrierte, öffnet Rebirth die Spielwelt deutlich stärker.

Große Regionen laden zum Erkunden ein, Nebenaufgaben warten an vielen Orten und immer wieder locken neue Entdeckungen abseits der Hauptgeschichte. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Erzählung an Bedeutung verliert. Im Gegenteil. Die Geschichte bleibt der zentrale Motor des Spiels und führt die bekannten Figuren konsequent weiter.

Wer den Vorgänger nicht gespielt hat, wird allerdings schnell merken, dass Rebirth keine eigenständige Geschichte erzählen möchte. Zahlreiche Ereignisse, Beziehungen und Konflikte bauen direkt auf den Geschehnissen von Remake auf. Neueinsteiger erhalten zwar Zusammenfassungen, doch viele emotionale Momente entfalten ihre Wirkung erst mit Vorwissen. Beeindruckend bleibt die Inszenierung.

Cloud wirkt weiterhin als verschlossener Einzelgänger, während Tifa und Aerith ihm Halt geben. Barret bringt emotionale Tiefe und Humor ein. Auch Nebenfiguren erhalten mehr Raum als im Original von 1997. Dadurch entsteht eine Gruppendynamik, die das Abenteuer über viele Dutzend Stunden trägt.

Schnell wird deutlich, wie gewaltig der Umfang von Rebirth ausfällt. Die Regionen unterscheiden sich stark voneinander und bieten zahlreiche Beschäftigungen. Neben der Hauptgeschichte warten Aufträge, optionale Kämpfe, Sammelaufgaben und Story-Missionen. Hinzu kommen Minispiele, die mittlerweile fast schon ein Markenzeichen von Rebirth sind.

Manche davon sind nur kurze Ablenkungen, andere entwickeln sich zu erstaunlich umfangreichen Beschäftigungen mit eigenen Belohnungen und Fortschrittssystemen. Nicht jede dieser Aktivitäten erreicht das gleiche Qualitätsniveau. Einige Aufgaben wirken etwas gestreckt und können den Spielfluss bremsen. Gleichzeitig sorgen gerade diese Inhalte dafür, dass sich die Welt lebendig anfühlt.

Statt lediglich von einer Hauptmission zur nächsten zu laufen, entsteht das Gefühl einer echten Reise durch unterschiedliche Regionen. Wer sich ausschließlich auf die Hauptgeschichte konzentriert, kann bereits viele Stunden investieren. Wer hingegen sämtliche Inhalte sehen möchte, verbringt problemlos ein Vielfaches dieser Zeit in der Spielwelt. Bereits Final Fantasy VII Remake überzeugte mit einem Kampfsystem, das klassische Rollenspielmechaniken mit direkter Action verband.

Rebirth entwickelt dieses Konzept konsequent weiter. Kämpfe laufen in Echtzeit ab. Gleichzeitig sammeln die Figuren während der Gefechte Aktionspunkte, die für besondere Fähigkeiten, Zauber oder Heilungen benötigt werden. Dadurch entsteht ein ständiger Wechsel zwischen schnellen Aktionen und taktischen Entscheidungen.

Besonders gelungen sind die Synergie-Fähigkeiten. Dabei arbeiten Gruppenmitglieder zusammen und lösen starke Angriffe oder Unterstützungsaktionen aus. Jede Figur spielt sich zudem spürbar anders. Cloud kämpft flexibel zwischen Offensive und Verteidigung.

Tifa setzt auf Geschwindigkeit, Barret auf Distanzangriffe, während andere Charaktere wiederum eigene Schwerpunkte besitzen. Dadurch bleibt das Kampfsystem auch nach vielen Stunden abwechslungsreich. Vor allem Bosskämpfe zeigen die Qualitäten des Systems. Hier reicht wildes Knöpfedrücken nicht aus.

Stattdessen müssen Angriffsmuster analysiert, Schwächen ausgenutzt und Fähigkeiten sinnvoll kombiniert werden. Die Gefechte wirken dadurch spektakulär, ohne ihre strategische Komponente zu verlieren. Der wohl spannendste Aspekt der Switch-2-Version ist jedoch die Technik.

Schließlich zählt Rebirth zu den aufwendigsten Produktionen von Square Enix der vergangenen Jahre. Die Nintendo Switch 2 bietet mehr Leistung als die ursprüngliche Switch und eröffnet Entwicklern Möglichkeiten, die zuvor unerreichbar waren. Final Fantasy VII Rebirth zählt deshalb zu jenen Spielen, die besonders genau beobachtet werden. Kann ein technisch anspruchsvolles Rollenspiel dieser Größe auf einer mobilen Konsole wirklich überzeugen?

Die Antwort fällt nach vielen Spielstunden überraschend klar aus. Die Grafik wurde für die Switch 2 optimiert und läuft in einer stabilen Auflösung mit flüssigen Bildraten. Die Texturen sind detailreich, die Beleuchtung ist stimmig und die weitläufigen Landschaften laden zum Staunen ein. Ladezeiten sind dank des verbesserten Speichers kurz, und auch die Soundkulisse kann sich hören lassen.

Die Musik von Nobuo Uematsu und der japanische sowie englische Sprechercast sorgen für eine immersive Atmosphäre. Insgesamt bietet Final Fantasy VII Rebirth auf der Nintendo Switch 2 ein rundum gelungenes Erlebnis, das sowohl Fans der Reihe als auch Neueinsteiger begeistern dürfte. Es zeigt eindrucksvoll, dass High-End-Rollenspiele auch auf einer Hybridkonsole ihren Platz finden können





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