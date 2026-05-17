Filip Zubcic marries Ana after switching to Nordica and announcing his retirement from Atomic

Ski racer Filip Zubcic has announced his retirement from Atomic and is getting married to Ana. He shared numerous pictures of his wedding day on Instagram, where he was accompanied by many well-wishers from the ski world.

Filip Zubcic ist in einer Phase der Veränderungen. Er verabschiedete sich nach 22 Jahren von seiner bisherigen Skimarke Atomic und wechselt künftig für Nordica an den Start.

Jetzt folgte der nächste große Schritt: die Hochzeit mit seiner Ana. Der Kroate veröffentlichte zahlreiche Bilder vom großen Tag auf Instagram und schrieb 'Mr. and Mrs. Zubcic'. Besonders ins Auge stach das elegante Hochzeitskleid der Braut mit langer Schleppe. Für die Party am Abend wechselte Ana dann in ein kurzes Kleid und stürmte später die Tanzfläche gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann.

Die Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus ließen nicht lange auf sich warten. Slalom-Olympiasieger Loic Meillard kommentierte den Beitrag mit Herzaugen-Emoji und rotem Herz. Auch zahlreiche weitere Ski-Stars meldeten sich zu Wort. Das Paar ist bereits seit vielen Jahren zusammen.

Den Heiratsantrag machte Zubcic seiner Freundin im vergangenen Sommer. Sportlich lief die vergangene Saison dagegen eher durchwachsen. Zwar raste der Kroate beim Riesentorlauf in Copper Mountain als Dritter aufs Podest, insgesamt blieb es aber bei wenigen Top-Ergebnissen. Nur einmal schaffte er es danach noch unter die besten sieben, sechsmal verpasste er sogar den zweiten Durchgang





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