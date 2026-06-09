FIFA Weltmeisterschaft: Umfangreiche Regeländerungen zur Bekämpfung von Zeitspiel und Diskriminierung

Die FIFA führt für die kommende Weltmeisterschaft in Nordamerika zahlreiche Innovationen ein, um den Spielfluss zu verbessern und rassistisches Verhalten konsequent zu bestrafen.

Die bevorstehende Fußball - Weltmeisterschaft , die gemeinsam in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, verspricht nicht nur durch ihre schiere Größe zu beeindrucken. Mit insgesamt 48 teilnehmenden Mannschaften wird sie zur größten WM-Ausgabe der Geschichte.

Doch neben der Ausweitung des Teilnehmerfelds plant der Weltverband FIFA tiefgreifende Neuerungen im Regelwerk, um die Qualität des Spiels zu steigern und negative Tendenzen auf dem Platz zu unterbinden. Ein zentrales Ziel dieser Reformen ist die drastische Reduzierung von Zeitspiel sowie die konsequente Bekämpfung von diskriminierendem Verhalten. Pierluigi Collina, der Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission, betont, dass der Sport von Unarten befreit werden muss, um den Fokus wieder voll auf das sportliche Geschehen zu lenken. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Schutz vor Diskriminierung.

In konfrontativen Situationen zwischen Spielern wird es künftig streng bestraft, wenn eine Person ihre Hand vor den Mund hält, um verbale Äußerungen zu verschleiern. Solche Handlungen können nun direkt mit einer Roten Karte geahndet werden, da dies oft ein Indiz für rassistische oder homophobe Beleidigungen ist. Ein prominentes Beispiel, das diese Debatte anstieß, war ein Vorfall in der Champions League, bei dem ein Spieler sein Trikot vor den Mund zog, um seine Worte zu verbergen.

Parallel dazu werden Proteste gegen Schiedsrichterentscheidungen schärfer sanktioniert. Wenn Spieler oder Offizielle das Spielfeld verlassen, um gegen eine Entscheidung zu protestieren, droht die Rote Karte. Sollte dies zu einem Spielabbruch führen, wird die Partie automatisch für die gegnerische Mannschaft gewertet, was eine direkte Reaktion auf Vorfälle bei internationalen Turnieren wie dem Afrika Cup darstellt. Um das Zeitspiel effektiv einzudämmen, führt die FIFA eine Reihe von zeitlichen Vorgaben ein.

Schiedsrichter werden nun bei Einwürfen, Abstößen und wenn Torhüter den Ball zu lange halten, einen fünfsekündigen Countdown per Hand durchführen. Wird das Spiel nicht innerhalb dieser Zeit fortgesetzt, geht der Ballbesitz an den Gegner über. Auch Auswechslungen werden beschleunigt: Spieler müssen das Feld innerhalb von zehn Sekunden verlassen, nachdem der vierte Offizielle den Wechsel signalisiert hat. Bei Verzögerungen muss der eingewechselte Spieler eine Minute warten, bevor er das Spiel betreten darf.

Ähnlich verhält es sich bei medizinischen Behandlungen. Verletzte Spieler, die auf dem Feld versorgt werden, müssen das Spielfeld verlassen und eine einminütige Zwangspause einlegen, bevor sie zurückkehren dürfen. Diese Maßnahme lehnt sich an Modelle aus der nordamerikanischen MLS an, auch wenn sie bereits Kritik von Topstars wie Lionel Messi hervorrief. Aufgrund der Erhöhung der Teamanzahl auf 48 Mannschaften verändert sich auch die Struktur des Turniers.

Eine zusätzliche K.-o. -Runde mit 32 Teams wird eingeführt. Um zu verhindern, dass zu viele wichtige Spieler aufgrund von gelben Karten für entscheidende Spiele gesperrt werden, passt die FIFA die Regelung zu den Verwarnungen an. Die gelben Karten werden nun bereits nach der Gruppenphase gestrichen und nicht erst nach dem Viertelfinale.

Zudem wird die Rolle des Video-Assistenten erweitert. Der VAR darf nun in drei weiteren spezifischen Situationen eingreifen, unter anderem bei Spielerverwechslungen, wenn ein falscher Spieler eine gelbe oder rote Karte erhält. Damit soll die Gerechtigkeit auf dem Platz erhöht und menschliche Fehler der Unparteiischen minimiert werden





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Weltmeisterschaft Regeländerungen Fußball Zeitspiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM-Vorbereitung: Personalsorgen im ÖFB-Team vor WeltmeisterschaftKurz vor der Weltmeisterschaft muss das österreichische Nationalteam mehrere Leistungsträger im Training schonen. Während Kapitän David Alaba an einer Oberschenkelverhärtung arbeitet, wurden auch Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Florian Grillitsch vorerst vom Mannschaftstraining ausgenommen. Die Maßnahme dient der Belastungssteuerung, um Verletzungen zu vermeiden. Ein internes Testspiel soll die aktuellen Fortschritte zeigen.

Read more »

Burger und Hot Dogs - die klassischen US-Speisen bei der Fußball-WeltmeisterschaftEin Ernährungsexperte rät Fußballern während der Weltmeisterschaft vor allem die klassischen US-Speisen zu vermeiden, empfiehlt aber eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr 24 Stunden vor den Partien.

Read more »

Verschwörung! Platini zeigt FIFA-Boss Infantino anDer frühere UEFA-Präsident Michel Platini hat in Frankreich Strafanzeige gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino sowie fünf weitere frühere Schweizer ...

Read more »

Alexander Schlager startet als Nummer eins in die WeltmeisterschaftAlexander Schlager, der 30-jährige Torhüter des ÖFB-Teams, wird erstmals als Nummer eins in eine Weltmeisterschaft starten. In den vergangenen Jahren wechselten sich Schlager und Patrick Pentz immer wieder zwischen den Pfosten ab, doch bei der EURO 2024 stand Pentz im Tor, während Ralf Rangnick auf Schlager setzt. Schlager selbst blickt voller Vorfreude auf sein WM-Debüt und sieht sich auf die Unterstützung seiner Konkurrenten und des gesamten Nationalteams. Das Torhüter-Trio umfasst auch Florian Wiegele von Viktoria Pilsen, der größte Spieler des gesamten Turniers. Besonders abseits des Platzes verstehen sich die drei bestens.

Read more »