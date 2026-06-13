Der Weltfußballverband FIFA hat die offizielle Besucherzahl von 44.985 beim Spiel Südkorea gegen Tschechien in Guadalajara verteidigt, obwohl im Fernsehen zahlreiche leere Sitze zu sehen waren. Als Erklärung gab die FIFA an, dass Fans teilweise stehend im Umlauf verfolgt hätten. Zudem sorgen die hohen Ticketpreise der WM in den USA, Kanada und Mexiko für Unmut unter den Fans. Präsident Infantino verteidigte die Preise mit Verweis auf den amerikanischen Markt.

Die FIFA hat ihre offiziellen Angaben zur Zuschauerzahl beim zweiten Gruppenspiel der FIFA -Fußball- Weltmeisterschaft zwischen Südkorea und Tschechien in Guadalajara verteidigt, obwohl im Fernsehen und auf Fotos numerous leere Sitzplätze zu sehen waren.

Der internationale Fußballverband gab die offizielle Besucherzahl mit 44.985 an, was bei einer Stadionkapazität von 45.664 einer Auslastung von 98,5 Prozent entspricht. Die Diskrepanz zwischen der offiziellen Zahl und dem visuellen Eindruck vieler leerer Plätze erklärte die FIFA damit, dass mehrere Fans das Spiel lieber stehend im Umlauf der Tribüne verfolgt hätten, anstatt auf ihren zugewiesenen Sitzplätzen zu sitzen.

In einer Stellungnahme betonte der Weltverband, dass offizielle Besucherzahlen die Anzahl der gescannten Tickets und der Personen, die sich im Stadiongelände aufhielten, widerspiegeln, nicht aber visuelle Einschätzungen der Sitzbelegung zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Spiels. Diese Erklärung stößt bei vielen Fans und Beobachtern auf Skepsis, da das Bild zahlreicher unbesetzter Sitzreihen besonders in den offiziellen Fernsehübertragungen deutlich sichtbar war.

Bereits vor Turnierbeginn hatte die FIFA angegeben, dass 29 der 64 WM-Spiele ausverkauft waren, während für 75 Partien noch Tickets verfügbar waren. Die hohen Ticketpreise für die Weltmeisterschaft in den Gastgeberländern Kanada, Mexiko und den USA sorgen für anhaltende Unzufriedenheit unter den Fans. So wurden etwa für das Finale Preise von bis zu 1.500 US-Dollar verlangt, was für viele Anhänger unerschwinglich ist.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte diese Preise am Mittwoch verteidigt und dabei auf den amerikanischen Markt und die Vergleichbarkeit mit anderen Topsportarten wie der NFL oder der NBA in den USA verwiesen. Er argumentierte, dass die WM ein globales Event sei und die Preisgestaltung den lokalen Gegebenheiten und der Kaufkraft entspreche. Diese Rechtfertigung wird jedoch von vielen als unangemessen kritisiert, da die Weltmeisterschaft traditionell als für alle Fußballfans zugänglich gilt.

Zudem gibt es Berichte über schleppenden Ticketverkauf für viele Spiele, widersprechen die hohen Auslastungszahlen der FIFA. Unabhängige Analysen zeigen, dass tatsächlich viele Spiele nicht annähernd die angegebenen Auslastungsgrade erreichen. Die Diskrepanz zwischen offiziellen Zahlen und realer Situation wirft Fragen nach der Transparenz und Methodik der Zuschauerzählung auf. Während die FIFA auf gescannte Tickets und Zugangskontrollen verweist, bleiben visuelle Belege aus den Stadien oft ein anderes Bild zeigen.

Diese Kontroversen überschatten den sportlichen Erfolg der bisherigen WM-Spiele und lenken den Fokus auf organisatorische und kommerzielle Aspekte des Turniers. Die Fußball-Fans weltweit erwarten mehr Klarheit und Ehrlichkeit von ihrem Weltverband, insbesondere in Bezug auf die Zugänglichkeit und die tatsächliche Begeisterung vor Ort. Die Debatte um Ticketpreise und Zuschauerzahlen ist symptomatisch für eine wachsende Kluft zwischen der kommerziellen Ausrichtung der FIFA und den Bedürfnissen der traditionellen Fans.

Es bleibt abzuwarten, ob die FIFA ihre Zählmethoden offenlegen und die Kritik ernst nehmen wird, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Zugleich möchten die Fans hoffen, dass die restlichen Turnierspiele besser besucht werden und das Stadionerlebnis wieder im Vordergrund steht. Die aktuelle Situation zeigt, dass die Balance zwischen kommerziellen Interessen und sportlicher Integrität weiterhin eine große Herausforderung für den Weltfußballverband darstellt.

Die FIFA muss Antworten finden, warum trotz hoher offizieller Auslastungszahlen so viele leere Sitze sichtbar sind, und wie sie die Ticketpreise gestalten kann, um das Turnier für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Nur so kann die Glaubwürdigkeit der Marke FIFA langfristig gesichert werden





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