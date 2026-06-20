FIFA gibt Schiedsrichter für Österreich gegen Argentinien bekannt

Der ägyptische Schiedsrichter Amin Omar leitet das Spiel zwischen Österreich und Titelverteidiger Argentinien bei der WM. Der 40-Jährige ist bereits zum zweiten Mal bei dieser Weltmeisterschaft im Einsatz und zeigte bei seinem Debüt eine starke Leistung.

Die FIFA hat den Schiedsrichter für Österreich s zweiten WM-Auftritt bekanntgegeben. Das Duell mit Titelverteidiger Argentinien am Montag (19 Uhr) in Dallas wird vom Ägypter Amin Omar geleitet.

Für den 40-Jährigen ist es der zweite Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft. Omar war bisher vor allem bei internationalen Bewerben in Afrika im Einsatz und zählt dort zu den erfahrensten Unparteiischen. Seine WM-Premiere feierte der Referee am 12. Juni beim Gruppenspiel zwischen Südkorea und Tschechien.

Beim 2:1-Erfolg der Asiaten hinterließ Omar einen souveränen Eindruck und leitete die Partie ohne größere Diskussionen





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WM 2026 Österreich Argentinien Schiedsrichter Amin Omar

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