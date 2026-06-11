FIFA führt verpflichtende Trinkpausen bei Weltmeisterschaft ein: Kommerzielle Nutzung im Fokus

Die FIFA implementiert bei der WM in Nordamerika obligatorische Hydrationspausen für alle Spiele, welche von Broadcastern wie dem ORF strategisch für Werbeunterbrechungen genutzt werden.

Die FIFA hat im Rahmen der Fußball- Weltmeisterschaft , die gemeinsam in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, eine Reihe von signifikanten Neuerungen implementiert. Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Einführung von verpflichtenden Trinkpausen in beiden Spielhälften.

Diese sogenannten Hydrationspausen werden nun bei jeder einzelnen der insgesamt 104 WM-Begegnungen eingeführt, wobei sie unabhängig von den tatsächlichen Temperaturen am jeweiligen Spielort stattfinden. In der Regel werden diese Unterbrechungen nach etwa der Hälfte der regulären Spielzeit anberaumt, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Spieler durch eine gezielte Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten. Ein anschauliches Beispiel für die praktische Umsetzung dieser neuen Regelung bot das Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeberland Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt.

In dieser Partie kam es zur Premiere der Trinkpausen-Regelung. Bereits nach etwa 24 Minuten Spielzeit unterbrach der Schiedsrichter das Geschehen und rief beide Mannschaften für den obligatorischen Hydration Break an die Seitenlinie. Diese Pause in der ersten Halbzeit dauerte fast vier Minuten an, was einen spürbaren Einfluss auf den Rhythmus des Spiels hatte. Um die Spielzeit korrekt zu erfassen, wurde die Dauer dieser Unterbrechung konsequent in der Nachspielzeit wieder aufgeholt.

Während die sportliche Komponente im Vordergrund stand, nutzten die übertragenden Medienanstalten diese Zeitfenster für kommerzielle Zwecke. Der Österreichische Rundfunk (ORF), der die Partie in Österreich ausstrahlte, griff die Gelegenheit und sendete während der Spielunterbrechung Werbespots. Bereits im Vorfeld hatte der Sender bestätigt, dass ausgewählte Cooling Breaks als zulässige Werbeunterbrechungen genutzt werden, was durch das ORF-Gesetz rechtlich legitimiert ist.

Da sich der öffentlich-rechtliche Sender die Übertragungsrechte für das Turnier mit dem Privatsender Servus TV teilt, wobei jeder Sender jeweils 52 Spiele live zeigt, ist davon auszugehen, dass auch der werbefinanzierte Privatsender diese Pausen intensiv für Marketingzwecke nutzt. Auch deutsche Sender wie die ARD und das ZDF schalten Werbung, wobei dort nach 20 Uhr gesetzliche Einschränkungen für öffentlich-rechtliche Sender gelten.

Die technischen Details der Werbeschaltung sind dabei genau definiert: Die Werbespots dürfen frühestens 20 Sekunden nach dem Pfiff zur Trinkpause beginnen und müssen spätestens 30 Sekunden vor dem Ende der Pause enden, um einen reibungslosen Übergang zurück zum Spiel zu gewährleisten. Diese Entwicklung ist Teil eines größeren Trends in der Sportberichterstattung. Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Jahr hatte der Streaming-Dienst DAZN, der die weltweiten Rechte hielt, kurze Werbespots während der Wechselpausen eingeblendet.

Dies zeigt, dass jede noch so kleine Unterbrechung im modernen Sportgeschäft als wertvoller Werbeplatz betrachtet wird, um die Monetarisierung der Übertragungsrechte zu maximieren, während gleichzeitig die physischen Bedürfnisse der Athleten formal berücksichtigt werden





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